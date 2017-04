La previsión de cruceros complica la remontada de Vigo en 2018 para recuperar el liderato en el norte

"Las perspectivas no son buenas". Es la lectura que hace el presidente de la Autoridad Portuaria de la previsión de cruceros para el próximo año al avanzar de nuevo un discreto número de escalas. Tanto es así que con las 45 confirmadas hasta el momento, Vigo perdería en 2018, por segundo año consecutivo, el liderazgo en el norte español en este histórico tráfico. Un puesto que le arrebatará otra vez A Coruña. La terminal herculina tiene cerrados 71 buques para el siguiente ejercicio. Y de gran porte. Su capacidad media se sitúa en los 2.000 pasajeros, similar a los que atracarán en la Estación Marítima, por lo que esta ya no gozará de esa ventaja que hasta 2015 la mantuvo por encima de la de norte en número en cruceristas pese a recibir menos barcos. Para corregir este desalentador avance, el presidente portuario de Vigo realizará una serie de viajes al extranjero para reunirse con importantes navieras, y en paralelo diseñará una ofensiva comercial, en alianza con otras instituciones, que promocione Vigo como destino de trasatlánticos por el potencial turístico de la ciudad y su entorno.



Con esas 45 escalas cerradas, sabiendo la antelación con que las navieras inician su comercialización, Veiga asume que "difícilmente superaremos con facilidad los 80". "Se nos enciende la alerta que nos indica que tenemos que redoblar esfuerzos. Sobre todo porque A Coruña se refuerza y es posible que nos supere el año que viene. Espero que no", reveló.



Sin maquillar la realidad que dibujan las programaciones, Veiga recordó que las anteriores, divulgadas en marzo del año pasado, también avanzaban un bajón mayor del que finalmente sufrió este tráfico, si bien lo suficiente para que este 2017, Vigo cediese por primera vez su historia el primer puesto del norte español en cruceros en favor de A Coruña. "Para este año hay 72 escalas, y no ha acabado", apostilló. Con todo admitió que "todo lo que baje de las 81 no es buena noticia". En este punto precisó que "2018 no será peor que 2017, pero en relación a A Coruña, que sube, nosotros no subimos lo que deberíamos". "Y esto nos obliga a movernos desde este momento", insistió.



Ante el temor a que se consolide esta tendencia negativa, el Puerto quiere averiguar las causas concretas. "Analizaremos por ejemplo los costes de escalas, aunque no creemos que sea un factor determinante en el descenso", apuntó. Más que a un reposionamiento de los nuevos barcos en otros mercados Veiga se decanta por atribuir el bajón a un "comportamiento cíclico" de las navieras que cambiarían itinerarios bien por el precio del combustible o para enriquecer la oferta ante un perfil de cliente que suele repetir travesías. Como "la solución" que haría remontar escalas, el dirigente portuario plantea una alianza institucional para promocionar Vigo como destino de cruceros. Para ello contó ayer con el apoyo unánime de los consejeros, en particular del alcalde Abel Caballero y también del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.



"El puerto no tiene un atractivo por sí mismo así que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en promoción comercial pero es evidente que no podemos hacerlo solos", explicó. "Porque debe ser una buena campaña comercial sostenida, constante y creciente", razonó. El formato de esta estrategia comercial saldrá del grupo de trabajo de cruceros, ya constituido dentro de Blue Growth. Esta comisión se activará con carácter inmediato con la idea de "mancomunar las mensajes". "Es decir, en lugar de que el Puerto, Concello y Xunta publiciten por separado las escalas, hacerlo en conjunto y de manera coordinada". El alcalde, según Veiga, ya ofreció su total disposición a estudiar una ofensiva comercial conjunta para captar tráficos, y el presidente no descarta que participe también la Xunta.



Entretanto, el dirigente portuario viajará a Alemania para entrevistarse con navieras del importante mercado germano, aún incipiente en Vigo, y a Lisboa para relanzar la alianza con este puerto en el tráfico crucerístico. Todo esto supondrá "un esfuerzo inversor que no tenemos fácil porque no tenemos grandes beneficios". Sin embargo, el desembolso está decidido. "Hay que reaccionar", zanjó.