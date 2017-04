El PP exige un nuevo concurso para el contrato de zonas verdes

Tras mantener un encuentro con el comité de empresa de la concesionaria de parques y jardines del Ayuntamiento, el Partido Popular ha reclamado al Gobierno local que lo vuelva a sacar a concurso y que el nuevo contrato "refleje la realidad" de las zonas verdes de la ciudad. El edil Miguel Fidalgo considera "esperpéntico" que, por sentencia judicial, vuelva a manos de "la empresa concesionaria a la que se multó en su día por prestar un servicio lamentable".



Los populares recuerdan que, en los dos últimos años, "ha habido tres huelgas, tres paralizaciones del contrato y tres cambios de concesionaria". Este mes, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló la decisión de la mesa de contratación de excluir a las empresas Valoriza y Cespa del procedimiento y adjudicar el contrato a Althenia, considerando incorrecta la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que propició el cambio de la concesión a Valoriza.



Durante el año y pocos meses que Althenia desempeñó el contrato en situación de interinidad, el Concello detectó "severos incumplimientos". "Resulta absolutamente esperpéntico que ahora tengamos que volver a acudir a la empresa concesionaria a la que se le impusieron sanciones por importe de más de un millón por un servicio que se prestaba de manera lamentable", critica Fidalgo.



Sostiene que esta situación es "el colmo del despropósito" y resalta que la "padecen tanto los trabajadores como los vigueses". Cuenta que los operarios, con los que él y la portavoz del PP local se reunieron ayer, "no saben a qué atenerse y se ven privados de los medios más básicos para desarrollar su trabajo" ya que, asegura "el contrato no recoge las necesidades reales de las zonas verdes de Vigo".



Fidalgo entiende que el gobierno local no ha hecho más que "poner parches y más parches". Denuncia que esta situación se traduce en "muchos árboles sin podar, en zonas abandonadas en Bouzas, en la avenida Atlántida y en muchos otros barrios y parroquias", así como "el estado lamentable" de la Gran Vía. Teme que , en los próximos meses, las zonas verdes de Vigo se conviertan en "una selva".