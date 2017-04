En Marea denuncia la "irresponsabilidad" de la Xunta por permitir la venta del Xeral-Cíes a un precio "irrisorio"

La diputada autonómica de En Marea Eva Solla denuncia la "irresponsabilidad" de la Xunta por permitir que la Tesorería de la Seguridad Social saque a subasta el Xeral-Cíes "a un precio irrisorio" a pesar de las "elevadas necesidades sanitarias" que presenta la ciudad.



"No entendemos que un centro en una situación absolutamente privilegiada, al que se han destinado fondos públicos y que está dotado con quirófanos, área de reanimación y habitaciones acabe en manos de una empresa privada no sabemos con qué intereses y a un precio irrisorio", critica.



Según el anuncio publicado en el BOE esta misma semana, el antiguo policlínico saldrá a subasta el 15 de mayo por 3,5 millones de euros. "Es una mala noticia para la ciudad y no nos extrañaría que acabe en manos de una empresa sanitaria o sociosanitaria a pesar de que Vigo necesita, por ejemplo, una residencia pública. Todavía está sin decidir qué se hará con el centro de A Doblada, pero la ciudad ya ha perdido el de Coia y, debido al proyecto de la Ciudad de la Justicia, también el anexo I del Xeral, que iba a contar con un centro de alta resolución para realizar pruebas diagnósticas. Nosotros pedimos visitar estas instalaciones pero Presidencia nos dice que es imposible", añade Solla.



La diputada de En Marea reprocha a la Xunta la falta de una planificación sanitaria del área. "El nuevo hospital no tiene el número de camas ni los servicios previstos. Y en Vigo se necesitan servicios accesibles en el centro", insiste Solla, que preguntará en el Parlamento por la subasta del Xeral-Cíes.



A las críticas de En Marea se suma la Asociación Gallega para la Defensa de la Sanidad Pública. Jesús Araújo lamenta la "política de tierra quemada" que la Xunta aplica a las infraestructuras sanitarias que "Vigo tanto necesita".



El colectivo propone que el policlínico albergue un centro sociosanitario en pleno centro de la ciudad que resolvería el "déficit" de plazas en lugar de entregarlo a la Seguridad Social "para una subasta a una entidad privada a precio de saldo cuando fue pagado con dinero de todos los ciudadanos". Por ello, solicitan la paralización del proceso y una "reordenación" de las necesidades asistenciales de Vigo tras el cierre del Xeral.