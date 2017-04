La conexión Vigo-Tánger, desde el 7 de abril, "fortalecerá a la industria viguesa"

El balance de febrero arroja en los principales tráficos "malos resultados", así calificados por el Puerto. No obstante, porcentualmente la reducción del global de mercancías es solo del 0,2%, y con 620.700 toneladas sumadas en estos dos meses se sostiene el crecimiento acumulado en el 1,2%. También subieron las cifras de explotación y las de negocio respecto al mismo mes de 2016, en concreto, un 5,36% y 83.000 euros más, respectivamente. Veiga ya anticipó ayer que no espera una mejoría sustancial al cierre de marzo por la conflictividad en la estiba y respecto a abril subrayó la ampliación de la autopista del mar. Hacia Tánger, con dos frecuencias semanales; con Zeebrugge (Bélgica), con una salida; y una cuarta, también semanal, con Saint Nazaire (Francia). El primero de los enlaces, como avanzó FARO, arranca de Bouzas el 7 de abril. "Agradezco a Suardiaz el esfuerzo por ampliar la autopista", resaltó el presidente. Asegura que estas frecuencias con Tánger "no solo interesan al sector de la automoción sino también al textil y al pesquero". "Marruecos es un gran suministrador de materias primas", agregó. De allí acaba de regresar tras promocionar el puerto vigués en Tánger, una terminal que cree "estratégica" por lo que prevé que la conexión de Suardiaz "fortalecerá a la industria viguesa".