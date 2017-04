El Casco Vello aplaude unánime que la Concatedral sea basílica: "Se lo merece"

Todo proyecto puesto en marcha tiene sus defensores y detractores. Todos menos el que están llevando a cabo el párroco de la Concatedral de Santa María de Vigo, Moisés Alonso, y la Cofradía del Cristo de la Victoria para que el templo sea declarado basílica por el Vaticano. Comerciantes, hosteleros, vecinos y fieles del Casco Vello aplauden de manera unánime la iniciativa para que uno de los iconos del barrio histórico de la ciudad cambie de estatus y obtenga un honor mayor al que ya posee. "Cualquier iniciativa que surja de la Concatedral será celebrada y apoyada por los hosteleros porque es una institución que siempre quiere lo mejor para la zona. Además, elevar su categoría seguro que atrae a más visitantes", señala Itos Domínguez, presidenta de la Asociación de Comerciantes Vigo Vello. En la misma línea se muestra Anxo Méndez, gerente del Mercado A Pedra, quien considera que el templo es un "referente" para la ciudad. Méndez, sin embargo, reclama que el posible nombramiento llegue acompañado de un cambio en el uso de la Colegiata. "Es necesario que amplíe sus horarios para que los turistas y los cruceristas que llegan a Vigo no se la encuentren cerrada. Funcionaría muy bien si tiene las puertas abiertas durante el día", esgrime.

Los comercios que se encuentran en las inmediaciones la parroquia también ven con buenos ojos el cambio de denominación. "Siempre que sea para mejorar es una gran noticia. Servirá para revitalizar el barrio", asegura Carlos Arizcun, dueño de una tienda de cómics. "Sería un logro muy importante para el templo y para todo el Casco Vello, aunque ojalá lo hiciese con el tímpano original. Es lo único que le falta ahora mismo para que sea todo perfecto", reclama Dori Domínguez, propietaria de un comercio de telas.

Los residentes del barrio recibieron con gran alegría la noticia sobre la carrera de la Concatedral de Vigo para ser declarada basílica. "Llevo casi 50 años viniendo todas las semanas, mi marido se bautizó aquí y mis hijos hicieron la primera comunión en el templo. Es un lugar fantástico y por supuesto que se merece el nombramiento que persigue", subraya Candi da Rocha. Idéntica opinión mantiene Antonio Illescas, aunque su relación con la Colegiata empezó hace menos años. "Yo soy natural de Granada y en una visita me enamoré de este sitio y me quedé. Aquí me dio hasta un infarto y don Moisés me ayudó a salir adelante. Es mi segunda casa y todo lo bueno que consiga siempre será insuficiente. Vivo aquí al lado y no falto ni un solo día", asegura el vecino.

Además de turistas, hasta el templo acuden a diario personas de todos los rincones de la ciudad. El poder del Cristo de la Victoria no solo se ciñe a la procesión que parte desde allí en agosto y que congrega a decenas de miles de personas. "Yo no vivo cerca pero vengo todas las semanas porque considero esta parroquia como parte de mí. Estoy encantado con que pueda cambiar de estatus porque sería un reconocimiento merecido", indica José Luis Durán, residente en Plaza América.

Todos los sectores del barrio se suman a una petición que todavía necesita la solicitud final de la Diócesis y, sobre todo, el visto bueno del Vaticano, que valorará la propuesta una vez que tenga en su poder toda la documentación requerida.