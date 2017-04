El alcalde critica que la cooperación que defiende Feijóo consiste en "llevar los vuelos internacionales solo a Santiago y A Coruña"

El alcalde Caballero critica que la cooperación en materia aeroportuaria que defiende el presidente de la Xunta consiste en que "todos los vuelos internacionales operen desde Santiago y A Coruña y nunca desde Vigo", de ahí que asegure "no compartir" su "particular concepto".



"Todas las ayudas que ha dado Feijóo durante su mandato se fueron para A Coruña y Santiago mientras a Vigo le daba cero. Y ahora que el aeropuerto de Vigo vuela, les entra a todos mucha preocupación. El alcalde de A Coruña, que decía que no había que subvencionar los vuelos, ahora lo hace y el de Santiago le pide ayuda a la Xunta", recrimina.



"Nosotros no compartimos este concepto de cooperación. Ésa era la gran mentira de Feijóo, Santiago y A Coruña para cerrar el aeropuerto de Vigo", denunció ayer en rueda de prensa.



Caballero volvió a cargar contra la visita "propagandística" realizada por el presidente del Gobierno gallego esta semana a la Universidad para anunciar inversiones en el Campus del Mar si se desbloquea el proceso de cesión de los terrenos de la ETEA. "Vino a decirnos que quiere que Zona Franca le regale a la Xunta 5,5 millones de euros y que encima lo felicitemos", le reprochó.



El alcalde asegura que en los presupuestos autonómicos no hay "ni un euro" para el Campus del Mar a pesar de que el presidente aseguró en Vigo que la Xunta dispone de 3 millones de euros procedentes de fondos propios para invertir. "Cuando se habla de cifras conviene ver dónde están. El señor Feijóo miente. Viene a Vigo y nos cuenta una película", acusó.



También destacó que las ayudas transfronterizas mencionadas por el presidente "son para los equipos de investigación y la Universidad las va a tener igual". Y respecto a los 3 millones de euros que, según anunció Feijóo, destinaría Zona Franca a la rehabilitación del Siemens, Caballero quiso recordarle que es él mismo quien preside dicho ente.



"Usted no es el presidente de Zona Franca. Es una institución viguesa que preside el alcalde y lo que quiere la delegada, no el presidente, es regalarle 5,5 millones de euros a la Xunta", insistió.



"Cuando se dijo que había un dictamen jurídico que impedía la donación directa se mintió. No solo no hay nada que lo impida, sino que la lógica lo aconseja", añadió.



Área Metropolitana



Respecto al Área Metropolitana, Caballero lamenta que "independientemente de lo que diga el juez, con todo el respeto, está paralizada" debido al "abuso de poder" ejercido por la Xunta. "Utilizó de manera abusiva sus competencias contra el Área", sostiene.



"Esto no se va a resolver antes de dos años. Entonces habrá elecciones y Feijóo y yo nos veremos en las urnas. Y Vigo le va a pasar factura otra vez", advirtió.