Un referente para Montero Ríos

La estructura que albergó al antiguo Flamingo está en pleno proceso de transformación. Una cristalera cerrará el edificio, que abrirá durante todo el día y durante todo el año. Además, sus promotores están negociando la posibilidad de contar con la colaboración de un chef con Estrella Michelín.

Llamado a convertirse en el "buque insignia" de Las Avenidas, el viejo local Flamingo se encuentra inmerso en plena transformación, con obras que incluirán el completo cerramiento con cristal de la estructura y un nuevo concepto hostelero que sus promotores idearon hace ya varios años y que, si los plazos se cumplen, se abrirá al público en el mes de julio.



Con una inversión que ronda el medio millón de euros, los socios de este proyecto todavía barajan cuál será su nombre definitivo pero sí tienen claro su objetivo. "Vamos a hacer un local muy veraniego, estamos en el que consideramos que es el mejor sitio de Vigo y queremos que sea un reclamo durante todo el día", explica José Luis Acenjo, uno de los promotores de esta iniciativa. Atraer a los cruceristas será uno de los retos pero, subraya, "la prioridad serán los vigueses, es un local que queremos que se convierta no solo en referente de la zona sino de toda la ciudad, creemos que marcará un antes y un después", asegura. La estructura, abandonada durante años, llegó a convertirse en refugio de indigentes y hasta su cierre con maderas con motivo de las obras, también protegió de las inclemencias del tiempo a los participantes del botellón del fin de semana. "Queremos recuperar la zona, es el único paseo marítimo de la ciudad y la gente tiene que sentirse a gusto aquí", aseveró Acenjo.



No se tratará de una discoteca sino de un establecimiento que abrirá durante todo el día, "en el que poder tomar un café por la mañana, comer al mediodía, cenar por la noche o tomar un cóctel con vistas al mar, esa es la idea".



Acenjo se desmarca del "estilo ibicenco", tanto en el concepto como en el diseño remarcando que el local "no será blanco sino muy colorido". En cuanto a la idea, recuerda que cuando el Flamingo estaba abierto "en la terraza había una corriente terrible, apenas se podía utilizar dos veces al año". Por ello, la estructura se cerrará totalmente y aunque no renunciará a la terraza exterior, estará más protegida y se primarán los espacios a cubierto para su uso "durante todo el año". "Hay que ser realistas, estamos en Vigo, las temperaturas en verano están bien pero solo dura unos meses, queremos ser un local al que ir también cuando está diluviando", indicó.



En el ámbito de la restauración, están negociando con Rafa Centeno una posible colaboración. El chef lucense, premiado con una Estrella Michelín, dirige el Maruja Limón, ubicado a escasos metros. Desde su inauguración en 2015 en Montero Ríos, el restaurante se ha convertido en un éxito y tal vez su mayor hándicap sean sus reducidas dimensiones, algo que podría resolverse si llega este acuerdo.



Por el momento, la colaboración con el premiado chef es uno de los objetivos de los socios, que maduraron una idea que surgió hace años y tras lograr los permisos pertinentes de las tres administraciones implicadas -Concello, Zona Franca y Puerto de Vigo- comenzaron las obras, a cargo de la empresa Eurodetalles.



La concesión no ha cambiado de manos y desde tiempo los promotores aguardan a ver su proyecto convertido en una realidad. Tras iniciar los trámites para la reforma, ya se incorporaron a la asociación de comerciantes de Zona Náutico, cuyo presidente, Rubén Pérez, se muestra "encantado" con el inminente aterrizaje del que considera está llamado a convertirse en un referente de la zona. "Será el buque insignia", asegura.