Pedrosa dice que Zona Franca quiere saldar una "deuda histórica" con el Campus del Mar

La delegada de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, ha reiterado que el organismo estatal quiere colaborar en la ejecución del Campus do Mar. Ha resaltado que "más disponibilidad" no puede poner y que está es "a la espera de si algún día" el alcalde de Vigo, Abel Caballero, "quiere cumplir con su obligación como presidente de pleno y convocarlo".



Así se pronunció, después de que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, asegurase que hay 8 millones de euros para invertir en el Campus do Mar -tres de la Xunta, tres de Zona Franca y dos de fondos europeos-. Pedrosa ha insistido en que el organismo estatal "tiene una deuda histórica con el mar en Vigo", por lo que quiere "participar en el proyecto". Sostiene que, tras estudiar y analizar distintos informes, se concluyó que "la mejor forma era recuperar dos parcelas de la ETEA y colaborar con la universidad en el desarrollo de las iniciativas" que se hagan en ellas.



"Eso lo pusimos encima de la mesa y lo seguimos teniendo; pero si el Ayuntamiento de Vigo no quiere que el Estado participe en la ETEA pues que no participe, nosotros más disponibilidad no podemos poner", recalcó. Alerta de que, si no se convoca el pleno, el proyecto quedará parado "otros 10-20 años o hará el propio ayuntamiento la gestión directa".



La portavoz del PP local, Elena Muñoz, ha contrapuesto hoy los 29 millones de euros que Xunta y Zona Franca tienen previsto invertir en la zona de la antigua ETEA frente a los "cero euros" del Ayuntamiento. Contabiliza dentro de esa cifra, los 8 anunciados ayer por Feijóo, los 13 comprometidos en el convenio de 2009 y los 8 millones anunciados por la Xunta para un centro de mayores.



Critica que, aparte de aportar "cero euros" en la Etea, Caballero, "no deja invertir" a otras administraciones. Por ello, le urge a que convoque el pleno de Zona Franca y a que "se concrete cuanto antes" el "amago de rectificación" que dejó entrever en su discurso el día de la Reconquista.



El portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha apostado por "empezar de cero" e impulsar un nuevo convenio entre administraciones para el desarrollo del campus, ya que el firmado en 2009 está "superado por la realidad".



El gobierno local garantiza que "no es cierto" que los 8 millones anunciados por Feijóo estén disponibles, y que "lo único que hay de la Xunta es cero euros". El concejal David Regades, precisó que el gobierno gallego no solo "no aporta nada", sino que pretende embolsarse 5,5 millones de euros procedentes de "las arcas de la ciudad", en este caso, de la Zona Franca. "Ése no es el modelo, el modelo es que cada uno cumpla con sus competencias" señaló y reiteró el "apoyo firme".