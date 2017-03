Feijóo reprende a los alcaldes de Marea por abogar por la coordinación de aeropuertos y competir entre ellos

El presidente de la Xunta reprendió ayer a los alcaldes de Santiago y A Coruña por su política aeroportuaria. Núñez Feijóo afeó a Martiño Noriega y Xulio Ferreiro que abogasen por la necesidad de coordinar las terminales gallegas "pero su discurso no se concreta en actuaciones". Su crítica se extendió, aunque sin citarlo, al regidor de Vigo. "Entrar en peleas localistas a ver quién da más, a ver quién puede más en llegar a paraísos de destino o en pagar vacaciones a gallegos que salgan fuera sin retorno de gente de otros lugares que vengan aquí... como comprenderá el gobierno de la Xunta no está para eso", advirtió.



Frente a ello, defendió la necesidad de coordinarse. En todo caso, admitió que "no es un tema sencillo,", entre otras razones porque el Estado es el que ejerce las competencias. Respecto a la posibilidad de pedir su transferencia, dijo que es una cuestión "que hay que estudiar con mucha precisión y rigor".



Pese a estas críticas, durante años la Xunta ha destinado millonarios fondos a Lavacolla en detrimento de Peinador y Alvedro. Y con los concellos compostelano y coruñés en manos del Partido Popular fue cuando más dinero municipal se destinó a subvencionar aerolíneas, en abierta competencia y con duplicidad de vuelos.