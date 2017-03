La concatedral de Vigo inicia su carrera para ser declarada basílica por el Vaticano

El párroco de la concatedral de Santa María de Vigo y la Cofradía del Cristo de la Victoria iniciaron a principios de este año el trabajo de campo para lograr que el templo reconstruido a principios del siglo XIX ascienda de rango y sea declarado basílica por el Vaticano. Los promotores de esta iniciativa se muestran optimistas porque aseguran que la también conocida como colegiata reuniría los ocho requisitos básicos que se exigen para conceder esta distinción. "Esperemos que la declaración sea efectiva para que esta concatedral se vea acrecentada con el honor de ser también basílica", expresó ayer el párroco de Santa María, don Moisés Alonso, en declaraciones a Radio Vigo, donde reconoció que la decisión "está ahora en manos del Vaticano".



"Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero la esperanza es lo último que se pierde", afirmó ayer por la mañana a la espera de avanzar en la tramitación. Ya por la tarde se mostraba más cauto explicando que se trata "de un proceso muy largo" y evitaba ponerse "en futuribles" a la hora de valorar qué supondría este reconocimiento para el templo vigués y su funcionamiento.



El jefe de prensa del Obispado limitó ayer por la tarde este planteamiento a "un deseo" del propio párroco de Santa María, del que parte la iniciativa, y aunque reconoció que se están "reuniendo los materiales necesarios" en colaboración con la Cofradía del Cristo de la Victoria, puntualizó que "todavía no se ha recibido la solicitud formal en la Diócesis para tramitar la petición", que les correspondería realizar a ellos.



La basílica es un lugar especial de culto y puede ser sede parroquial, santuario o catedral. Es un título de honor que obliga a dar un culto continuado y cada una tiene sus insignias propias: escudo, tintinábulo y umbrella. Entre los ocho requisitos básicos para ser declarada basílica figuran que la iglesia sea antigua, amplia y artística, que esté solemnemente dedicada o consagrada, que sobresalga histórica y religiosamente entre los demás templos de la diócesis, que tenga un culto digno y solemne, que tenga un amplio presbiterio, debe gozar de celebridad en la diócesis por su significado histórico o la veneración de una imagen célebre o de sepulcros y reliquias de mártires o santos, ha de contar son suficiente número de sacerdotes para los ministerios pastorales y debe promover la instrucción litúrgica mediante cursillos y conferencias.



La iniciativa surge directamente del párroco de la concatedral y se hace pública días después de que el templo pudiese colocar al fin una réplica de su tímpano, única pieza que se conserva del edificio original que fue demolido en 1814 debido a los daños que sufrió tras la explosión del polvorín del Castillo del Castro durante unas salvas para conmemorar precisamente la expulsión de los franceses que se celebra este fin de semana en el casco histórico.



Por ahora la parroquia y la Cofradía se mantienen a la espera. "Mientras no se hagan las debidas peticiones y normas debemos esperar. La esperanza es lo último que se pierde y es algo más que quedaría para esta parroquia", apuntó ayer Don Moisés Alonso en alusión al reconocimiento que supondría para todo el barrio.



La concatedral es uno de los mejores exponentes del arte neoclásico en Galicia. Es de planta basilical con 3 naves y tiene una fachada de ornamentación sencilla, en cuya parte derecha destaca el reloj de sol. El ábside está presidido por la imagen del Crucificado, el antiguo Cristo de la Sal que según la tradición fue encontrado en alta mar por los tripulantes de un barco cargado de sal y que conocido como el Cristo de la Victoria procesiona en el mes de agosto.