La cofradía: "Nos hace muchísima ilusión"

La presidenta de la Cofradía del Cristo de la Victoria, Marora Martín -Caloto, confía en conseguir el nuevo reconocimiento para el templo lo antes posible. "Creemos que reúne todos los requisitos aunque no hay plazo fijo para la respuesta de Roma", explicó la hermana mayor de esta cofradía, que manifestó la "gran ilusión" con la que todos aguardan por lo que calificó como un "nuevo paso" de la concatedral. Entre los requisitos que cumple Santa María para aspirar al reconocimiento de basílica está la devoción de la propia Cofradía, que en 2010 cumplió 200 años. "Es una devoción muy importante, que cada año trae al templo y a la procesión a miles de personas, es algo que hay que ver", dijo. A este respecto, confió en que la presencia en Roma de cardenales que han predicado en las novenas del Cristo y participado en la procesión sirva de apoyo a la causa. "No es lo mismo que se lo pidamos a personas que no saben lo que es esto, ellos ya lo han vivido y nos han dicho que es algo impresionante", señaló.



La cofradía lleva desde comienzos de año colaborando con don Moisés para lograr este objetivo aunque Martín-Caloto remarcó que la idea "partió del párroco, que es el que está al tanto de ese tipo de cosas". La cofradía aportó, por lo tanto, fotografías de las procesiones de otros años y documentación diversa.



"Nos hace muchísima ilusión, es un reconocimiento a nivel universal, no hay muchas basílicas y supondría un reclamo para que la gente de fuera nos visite y nos conozca. Por así decirlo, sería un título honorífico que si fuese solo para un edificio no nos tomaríamos tantas molestias pero es que hay muchas personas a las que le haría mucha ilusión", manifestó Martín-Caloto, que precisó que si llegase ese reconocimiento el nuevo paso a seguir podría ser intentar poner en valor otros"tesoros" que guarda el templo.