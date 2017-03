El Xeral-Cíes se vende por 3,5 millones

La Tesorería de la Seguridad Social anunció ayer la subasta del Xeral-Cíes, la antigua maternidad, por 3.552.500 euros. La tramitación para desprenderse de este inmueble, vacío tras la reordenación del área sanitaria de Vigo, comenzará tras su inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado.



A partir de ahí, los interesados podrán consultar el pliego de condiciones de la subasta, que se celebrará a las 12:00 horas del 15 de mayo en la Dirección Provincial, situada en la Avenida García Barbón, 36. Hasta cuatro días antes, los interesados tendrán que presentar sus ofertas en un sobre cerrado. También podrán visitar el inmueble, situado en el número 15 de la Avenida de Madrid, previa solicitud a la misma Dirección Provincial.



Según señala el anuncio, el inmueble se compone de dos fincas urbanas, edificio y terreno, y ocupa una superficie de 1.418 y 750 metros cuadrados, respectivamente, por lo que suma una parcela de 2.119 metros cuadrados. El edificio cuenta además con una superficie construida de 3.677 metros cuadrados. Su uso es sanitario por lo que corresponderá al adjudicatario mantener este uso o solicitar al Concello que modifique su calificación urbanística, como ocurrió con el antiguo hospital Xeral.



Al respecto de la existencia de interesados en el inmueble, la Dirección Provincial remarcó que se trata de algo que "no se sabrá hasta el mismo día de la apertura de las ofertas". En todo caso, confían en que sí haya propuestas para enajenar esta propiedad una vez finalizado su uso y que no ocurra como con el antiguo ambulatorio de Teis situado en la calle Enrique Lorenzo, que salió a subasta tres veces infructuosamente.



Se trataba del, por ahora, último inmueble de los afectados por la reorganización del área sanitaria sin uso futuro ya que el hospital Xeral, también de la Tesorería, fue cedido a la Xunta para su conversión en la Ciudad de la Justicia. En cuanto al centro de especialidades de Coia, ha sido cedido a Aspanaex para la construcción de una residencia. Resta conocer el destino del centro de especialidades de A Doblada, en el que todavía hay actividad y que por lo tanto aún no ha sido devuelto a la Tesorería.