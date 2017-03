El pleno insta a la Xunta a reactivar el proyecto y le da cinco días para "rectificar"

El pleno de la Corporación aprobó, con los votos del grupo socialista, una moción presentada por éstos para instar a la Xunta a impulsar el Campus del Mar, dotarlo de contenido y financiación y a ceder de forma inmediata los inmuebles necesarios a la Universidad de Vigo, así como instar a la Zona Franca a contribuir a su financiación de forma directa. Los grupos de la oposición, PP y Marea de Vigo, se abstuvieron al considerar los primeros que es el alcalde de Vigo el que impide su puesta en funcionamiento y criticar los segundos la "falta de concreción y de acuerdo" de los otros dos grupos al respecto del futuro de la ETEA.



La concejala de Urbanismo, María José Caride,lamentó la "falta de voluntad" de la Xunta para ejecutar el convenio firmado en 2009 y el que promueva en su lugar "un acuerdo para que Zona Franca le recompre los terrenos pagando 5,5 millones, la única cantidad que desembolsó" el Ejecutivo gallego. "Se niega a ceder los terrenos a la Universidad e insta a que otra institución se los recompre para luego cederlos de nuevo a la Universidad, es el mundo al revés", recriminó Caride, que calificó la postura de la Xunta de "contrasentido" y le pidió que se "implique" en el proyecto.



Durante su exposición, la socialista aludió además al documento que la Xunta esgrime para señalar que no es posible jurídicamente hacer la cesión que figura en el convenio y aseguró que es "falso" que exista ese informe. "El propio rector de la Universidad reconoció que se equivocó porque lo engañaron", dijo la responsable de Urbanismo, que remarcó que la moción se remitirá a la Xunta y se le dará un plazo de 5 días para que "rectifique su postura y busque una solución" al bloqueo.



En su réplica, la portavoz del grupo popular, Elena Muñoz, tachó de "leonino" el convenio firmado entonces y acusó de ello a Caride, entonces la conselleira de Política Territorial que lo impulsó. En todo caso, acusó al gobierno local del bloqueo, de "no intentar cumplir" el acuerdo y propuso a la moción socialista una enmienda -que fue rechazada- para instar a Abel Caballero a convocar el pleno de Zona Franca para aprobar un nuevo convenio que, dijo, permitirá desbloquear el Campus del Mar. "Ahora parece que el alcalde está convencido, por lo que insinuó en los últimos días, pero no sabemos si continuará en modo bloqueo", señaló.



Por último, el portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, lamentó el "debate cansino" sobre la ETEA y su futuro y calificó de "chapuza" todo lo ocurrido desde que Zona Franca compró los terrenos al Ministerio de Defensa y que todavía no haya consenso "sobre lo que queremos hacer con ese ámbito", dijo.