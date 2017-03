El pleno decide por unanimidad recuperar el Rebullón para usos sociosanitarios

Los tres grupos municipales aprobaron ayer por unanimidad instar a la Xunta a que en un plazo breve lleve a cabo la recuperación del hospital del Rebullón y organice la implantación de servicios sociosanitarios públicos en este espacio, infrautilizado tras la reordenación del área sanitaria viguesa.



La edil de Marea de Vigo Margarida López recordó durante la presentación de la moción que de los 25.626 metros cuadrados del hospital Rebullón tan solo se están utilizando en la actualidad unos 16.000 en las dependencias de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), el almacén de historias clínicas, el almacén de mobiliario y equipamiento sociosanitario en diferentes grados de conservación y una pequeña parte como base de la ambulancia medicalizada del 061.



Su destino, subrayó López, fue encomendado "a la sociedad" por parte del gerente del área sanitaria, Félix Rubial, por lo que Marea reclama a la Xunta esta actuación no solo desde el Concello de Vigo sino también desde los plenos de Mos, O Porriño, Tui y Cangas, donde también fue aprobada por unanimidad. Próximamente se debatirá en Gondomar y Redondela. "Queremos que no sea simplemente aprobada en Vigo si no que el alcalde se interese activamente por esto", dijo López.



Por parte del PP, Ángel Piñeiro admitió que "queda mucho por utilizar" en estas instalaciones por lo que consideró "razonable" darle un uso nuevo aunque matizó que "probablemente sea necesario hacer uno nuevo si se quiere un edificio moderno".



En su turno de palabra, el socialista Carlos López Font coincidió con la necesidad de dar un nuevo uso a esta estructura que, recordó, se encuentra en Mos. Tras esa precisión fruto de la "cortesía política" con el municipio vecino, Font lamentó que la situación del Rebullón es un ejemplo más de que el Sergas "no tiene una noción concreta sobre lo que hacer". Así, remarcó que al respecto del caso concreto de Vigo están pendientes de construcción los centros de salud de Bouzas, Calvario, Seara, San Roque y Balaídos y se ha cerrado mientra tanto el de Beiramar. "No hay una planificación", lamentó.



La propuesta, de Marea de Vigo, fue la única de las llevadas al pleno ordinario correspondiente al mes de marzo que logró el acuerdo unánime de los tres grupos en una sesión de la que Abel Caballero se ausentó tras comenzar por la coincidencia con un acto con representantes de Ryanair en el aeropuerto. Sin apenas público, el pleno comenzó con una declaración institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el próximo 8 de abril.



Tribunal Económico



Acto seguido, el concejal Jaime Aneiros presentó sendos informes al respecto de la consolidación y los marcos presupuestarios para el periodo 2018-2020 y la memoria del Tribunal Económico-Administrativo correspondiente al año pasado, en el que los ciudadanos presentaron 342 reclamaciones de las cuales tan solo 11 resoluciones fueron llevadas a los juzgados. Este tribunal, recordó el edil socialista, recibe recursos por plusvalías, multas o impuestos, fundamentalmente.