Caballero: "Es un chantaje a la ciudad"

El alcalde vigués tilda la visita de Feijóo al campus de "acto de propaganda". "Como vio que esto se iba a resolver, vino aquí a hacer propaganda. Pero no aclaró cómo garantizará esos fondos y en qué plazos. Por ahora, todo lo que hay es un convenio por el que la Xunta recibe 5,5 millones de euros y no pone nada. Lo único que quiere es recaudar y desentenderse del Campus del Mar. Feijóo lleva 7 años gobernando y no ha dado ni un solo paso a favor", criticó.



Caballero va más allá y acusa al Gobierno gallego de "chantajear a la ciudad". "Hicieron lo mismo con el suelo de la Ciudad de la Justicia. Nos dijeron que si no lo expropiábamos no llevarían adelante el proyecto, gastamos 3,5 millones y, al final, no se hizo allí", recuerda.



Así las cosas, cree "insustancial" el anuncio realizado ayer por Feijóo porque no ha sido formalizado en ningún convenio. "La Xunta aporta 3 millones y recibe 5,5 de Zona Franca. Hace buen negocio. Para desbloquear y destinar recursos a la Universidad tienen todo mi apoyo, pero para llevarse dinero de Vigo, ninguno", sostiene rotundo.



Caballero, que da por hecha la negativa de Feijóo a la petición acordada ayer por el pleno, llamará el martes al rector para explicarle "cómo se arreglará el problema". "Garantizo que el Campus del Mar estará en la ETEA y ya le diré a él cómo", asegura.