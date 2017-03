Los milicianos vigueses se conjuran para la rebelión

En 1809, miles de los mejores hombres de la ciudad fueron desterrados por las tropas del ejército de Napoleón. No tardaron en levantarse en armas contra aquellos que les habían invadido. Tras una cruenta batalla en algunos puntos del Casco Vello vigués, los milicianos locales lograron imponerse a los soldados franceses, que fueron deportados a Inglaterra tras entregar todo su armamento. Aquella contienda dejó en la memoria de la ciudad a numerosos héroes que año tras año son recordados durante la representación de la Reconquista, una escenificación que requiere un entrenamiento muy particular.

La presencia de las tropas francesas en la ciudad tiene las horas contadas. Ayer, decenas de milicianos vigueses, todavía sin la indumentaria propia de 1809, preparaban la batalla que les enfrentará al ejercito de Napoleón el próximo domingo. Al grito de "¡Viva Vigo!", los vecinos de la urbe celebraban en el muelle del Puerto la rendición de los primeros soldados galos. "Seguro que será complicado derrotarles dentro de unos días, pero confío en que lo conseguiremos. Todos los años nos imponemos", señala un miliciano de la ciudad.



Porta do Sol, Porta Gamboa o el Berbés son algunas de las zonas en las que los dos bandos librarán una cruenta contienda. El objetivo es expulsar a los franceses, tal y como hicieron los antepasados vigueses hace más de doscientos años. "Lucharemos por lo que nos pertenece. Esta ciudad es nuestra y no podemos permitir que vengan los galos a imponernos sus costumbres", explica Raquel Gómez, que será una combatiente más el próximo domingo.



El levantamiento popular de 1809 congregó a miles de personas para hacer frente a las tropas de Napoleón. Esta semana se enfrentarán cerca de 600, la gran mayoría defendiendo los intereses de la ciudad. Como por aquel entonces, el ejército galo estará en clara minoría, aunque tendrán armas de fuego, algo de lo que carecían buena parte de los vecinos que protagonizaron la batalla ante ellos. "Nosotros pondremos la valía que les falta a ellos. No necesitamos rifles o cañones porque somos más duros", señala Joaquín Gómez, uno de los ciudadanos que participarán en la Reconquista.



Nuevos personajes



La celebración de este año tiene la particularidad de que muchos de los personajes serán representados por gente nueva. Carolo, el general Almeida, el alcalde, el capitán escocés McKinley y Aurora estrenan intérprete. Para ellos estaba pensado el ensayo de ayer. "Pese a saber lo que ocurrió durante la batalla, no es lo mismo ser partícipe de la misma. Aquí se convive con muchos más nervios", reconoce Antonio Ballesteros, que será el encargado de encarnar al héroe local Carolo.



Con los combatientes deseando batirse en duelo el próximo domingo, lo que prima hasta entonces es el descanso y la alimentación para llegar en las mejores condiciones físicas a la batalla. Gran parte de culpa de que esto suceda lo tendrán los clásicos mercaderes del Casco Vello, que comenzarán a colocar sus puestos en la noche del viernes.



Milicianos y franceses escenificaron ayer una contienda que promete emociones fuertes y de la que confían salir victoriosos por primera vez los galos. "La verdad es que siempre perdemos, aunque quizás sea nuestro año y podamos quedarnos para siempre aquí", señala Ana Nieto, oficial del ejército de Napoleón.