"Estudiamos mantener el segundo vuelo a Barcelona, la ruta funciona muy bien"

- ¿Se mantendrá la segunda frecuencia a Barcelona que acaban de activar hasta junio?



-De momento tenemos capacidad para tener la segunda frecuencia. Estamos recibiendo aviones y eso nos permite abrir nuevos destinos y crecer. En el caso del Vigo-Barcelona, que está funcionando muy bien, tenemos de momento la posibilidad de utilizar esta capacidad. No hay razón para no mantenerla, pero tendremos que ver la evolución del conjunto de la red.



-Lo estudian entonces.



-Sí, estudiamos la posibilidad de mantenerla, pero todavía no está confirmado.



- Desde el Concello se les ha planteado abrir una ruta con Madrid. ¿Valoran operar esa línea?



-Es verdad que estamos recibiendo capacidad en la compañía y tenemos la posibilidad de poder estudiar prácticamente cualquier opción de ruta en Europa -volamos a más de 200 destinos y barajamos muchísimas posibilidades de rutas- y ahora mismo podríamos estudiar el Vigo-Madrid. No va a ser una prioridad -esto hay que decirlo objetivo- porque tenemos muchas más opciones en nuestra red europea, pero sí que es una posibilidad estudiarlo. De momento, digamos, no está en la parte alta de nuestra lista. Pero podremos hacerlo seguramente en los próximos meses, aunque no es algo inmediato.