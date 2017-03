Los socios avalan las cuentas del Náutico tras su primer año positivo en más de una década

El Náutico hizo ayer una exhibición de unidad. Durante una asamblea breve, que duró algo menos de una hora, y en un clima tranquilo, los socios del club respaldaron por unanimidad la memoria de gestión y cuentas de 2016 y los presupuestos para este año. La cita sirvió además a la directiva, encabezada por Justo González Ballesta, para mostrar una radiografía de la salud económica del club. Por primera vez desde hace más de una década, en 2016 el Náutico logró cerrar un ejercicio en positivo. En concreto, con un superávit de 21.900 euros. El resultado es inferior al que había previsto en un inicio el club, que estimó inicialmente un beneficio de 72.000, pero marca un claro cambio de tendencia. Solo un año antes, en 2015, la sociedad de As Avenidas había cerrado con pérdidas por más de 136.200 euros.



"El Náutico tiene futuro, es viable y tiene capacidad para generar ingresos por cuotas, actividad deportiva y a través de su puerto", insistió Ballesta ante los 32 socios que acudieron a la asamblea, a los que se sumaban otros 43 votos delegados. En 2017 el club prevé mantener esa senda positiva y elevar el superávit a 45.000 euros. Será el doble que el pasado ejercicio, a pesar de la caída de los ingresos por cuotas de socios, que descenderán en 92.200 euros hasta quedarse en 1,16 millones, y también la merma de subvenciones. Aumentarán los ingresos que genera el puerto deportivo a través del alquiler de los amarres, servicios de varadero o tránsitos, que ascenderán este ejercicio en casi 76.800 euros. Otro capítulo que repuntará es el del gasto en la plantilla para adaptarse al aumento del salario mínimo.



En total el Náutico estima que puede disponer de 200.000 euros para reinvertir en sus propias instalaciones y hacer frente a los pagos a sus acreedores una vez salga del concurso. Sobre este proceso, Ballesta explicó que el club espera por el auto judicial del administrador que concretará su deuda definitiva. El presidente de la sociedad también recalcó que desde que se declaró el concurso, el Náutico no ha aumentado su mora y hace frente a sus facturas diarias.



Entre las principales decisiones que se adoptaron en la asamblea de ayer destaca el incremento de parte de las cuotas, que subirán menos de dos euros. Con esa actualización al alza -detalló el responsable económico de la entidad de As Avenidas, Rafael Tapias- el club ingresará al final del ejercicio unos 55.000 euros más. La subida se hará efectiva de forma inminente. "Se ha pedido un esfuerzo al personal y también una quita a los acreedores", recordó Tapias para justificar el incremento de las aportaciones que hacen los afiliados.



La cita sirvió también a la directiva para presentar su idea de constituir la Fundación Real Club Náutico, una entidad que -explicó Ballesta- nacería con el fin de "potenciar la actividad deportiva y la cultura". El presidente del club desgranó las ventajas que tendría la creación de ese organismo -como en el pago de tributos-, que podría optar además a subvenciones públicas que estarán fuera del alcance del Náutico mientras siga en concurso.



La creación de esa futura fundación no se votó, sin embargo. Como apuntó Ballesta, la intención de la junta era únicamente exponer la idea a los afiliados para "su toma en consideración". A la hora de explicar sus beneficios se puso como ejemplo la fundación del Celta de Vigo. "Su tarea será el desarrollo cultural y del deporte", reiteró en varias ocasiones Ballesta. Las características y los vínculos de ese organismo con el club protagonizaron, de hecho, algunas de las pocas cuestiones que plantearon los socios a la junta directiva.



En 2016 el Náutico destinó a amortización de su inmovilizado más de 347.800 euros. Este ejercicio la cifra alcanzará de nuevo un valor similar, de 345.000. Los gastos financieros supondrán 119.000 euros, un resultado muy similar también al del pasado ejercicio, cuando se situó en 128.200 euros.