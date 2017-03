El juez absuelve a dos miembros del círculo vigués de Podemos acusados de amenazar a otro

"No se ha podido obtener la certeza suficiente para considerar acreditados los hechos que han sido objeto de denuncia". Así reza la sentencia emitida por el magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo en el que absuelve a dos miembros del colectivo vigués de Xuntos Podemos, Arturo Cora y su portavoz, Carlos Armada acusados de amenazar al antiguo jefe de prensa de Podemos Galicia, Óscar González.



Los hechos ocurrieron el pasado 17 de octubre de 2016 durante una asamblea de la rama gallega de la organización cuando esta subió de tono y se torno en una bronca reunión. Según declaró González durante el juicio, Armada y Cora profirieron "múltiples insultos" y amenazas contra su persona. "Me dijo hijo de puta te voy a reventar a hostias". Por su parte, los ya absueltos sí reconocieron los altercados que se generaron en la reunión pero negaron los insultos y coacciones al hasta ahora jefe de prensa de Podemos Galicia y reiteraron que era el denunciante y otros miembros de la "corriente oficial del círculo de Podemos" los que "intentaron vejarnos".



Esta no es la primera sentencia a miembros de la agrupación local de Podemos en la ciudad. Según explicó el propio Armada una vez concluyó la vista, otro juzgado de Instrucción de Vigo decretó el sobreseimiento de otro caso denunciado por la corriente oficial del círculo".