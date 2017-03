El Gobierno aparca la Biblioteca del Estado en Vigo porque no se ofreció ningún solar

El proyecto de la Biblioteca del Estado en Vigo no cuenta con apoyos por parte del Gobierno, que argumentó que "para tomar la decisión de crear y construir (o rehabilitar un edificio como biblioteca pública) es necesario contar con un solar o edificio adecuado, cosa que no sucede en este caso pues el Ayuntamiento, que es el peticionario, no ha ofrecido en firme ningún edificio de titularidad pública oficialmente". Tras ser cuestionado al respecto de este proyecto por la diputada de En Marea, Alexandra Fernández, el Ejecutivo indica también que la situación económica ha obligado a "reconsiderar" la ampliación de la red de bibliotecas.



"Existe una parálisis por parte de las dos instituciones", dijo Fernández en una rueda de prensa en la que pidió al Concello que ofrezca una ubicación al Ministerio de Cultura y donde anunció que se presentará una enmienda a los presupuestos para pedir una partida que permita iniciar los trámites.



Fernández también informó de otras respuestas como la del Ministerio de Fomento al respecto de la AP-9 en la que señala que "analiza la problemática sobre la conversión en travesía urbana desde Buenos Aires hasta el centro si bien supedita dicha transformación a los efectos en el contrato de concesión vigente, además de tener en cuenta los aspectos técnicos". Esta postura fue criticada por la diputada, que recordó que para esta conversión se había logrado un amplio consenso y lamentó que ahora "el Gobierno renuncia a tener competencias en Fomento y lo deja en manos de la concesionaria". Fernández pedirá también una partida para esta acutación, al igual que para la ampliación del Centro de Inserción Social, descartada ya por el Gobierno al considerar que la población penitenciaria ha descendido en los últimos años y que por tanto la reforma no es necesaria.



Por último, también propondrá modificar los Presupuestos para solucionar los problemas de la EDAR de la que, dijo, el Ministerio "no respondió a ninguna de las preguntas sobre los problemas de las obras y la falta de distancia con las viviendas" y se limitó a contestar que la infraestructura abrirá en el segundo semestre de este año.