El Concello adjudica a Clece el mantenimiento de las piscinas y gimnasios

La empresa Clece será la encargada del mantenimiento y los servicios complementarios de las cuatro piscinas municipales de As Travesas, Lavadores, Teis y Valladares y de los gimnasios del Berbés y As Travesas. Así lo informó ayer el alcalde, Abel Caballero, que dio cuenta de la adjudicación provisional del contrato a esta empresa, aprobada por la junta de gobierno y que supone un coste de 2.460.000 euros. El contrato, cuya adjudicación todavía no es definitiva, incluye importantes mejoras para renovar materiales y equipos de estas instalaciones, explicó el regidor vigués.



En rueda de prensa también informó de la adjudicación provisional de la reforma del campo de fútbol del Carballal por 535.000 euros, unas instalaciones que serán utilizadas por el Gran Peña y que incluirán un campo de fútbol de hierba artificial. Caballero, por otra parte, dio cuenta de la aportación de fondos a la Fundación Vigo en Deporte (Vide) de 125.000 euros.