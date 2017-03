Absueltos los dos militantes de Podemos en Vigo acusados de amenazas

Dos miembros del colectivo vigués de Xuntos Podemos, Arturo Cora y su portavoz Carlos Armada fueron absueltos por el Juzgado de Instruccion 4 de Vigo de un delito leve de amenazas. Ambos estaban acusados de proferir diversas amenazas al antiguo jefe de prensa de la organización en Galicia, Óscar González, durante la celebración de una reunión del partido en el café vigués De Catro a Catro.

Cora y Armada se enfrentaban a una pena de multa por presuntamente haber amenazado a González con "cogerle la cara y partírmela" y "darme dos hostias". El antiguo jefe de prensa de la rama gallega de Podemos afirmó durante la vista que a raíz de una bronca surgida por la tensión de la asamblea "Carlos Armada y Arturo Cora se me encararon y me dijeron que era una maricona". Los acusados negaron los hechos y afirmaron que era el denunciante y otros miembros de la "corriente oficial del círculo de Podemos" los que "intentaron vejarnos pero nosotros no entramos".

La sentencia reza que "no quedaron justificados los hechos que han sido objeto de denuncia".