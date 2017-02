Semáforos inteligentes reemplazarán a los bolardos que dan acceso al Casco Vello

Los bolardos abandonan el Casco Vello. El alcalde Abel Caballero anunció ayer que los pivotes dejarán su sitio en el barrio olívico a unos semáforos inteligentes, que serán los encargados de regular la entrada y salida de vehículos. El nuevo sistema contará con un lector de matrícula que reconocerá a todos aquellos turismos que previamente hayan facilitado sus datos al Concello. El semáforo cambiará de rojo a verde cuando alguno de los automóviles con derecho a circular y estacionar por la zona se aproxime a sus inmediaciones. En total, el gobierno local cifra en 568 los vehículos autorizados a pasar por el Casco Vello.

Este cambio en el sistema de acceso de turismos llega tras las denuncias de los vecinos ante las averías que sufrieron los bolardos retráctiles y que impidieron el tránsito de coches autorizados. "A partir de ahora todos los usuarios podrán acceder al barrio de una manera mucho más sencilla y evitando posibles averías en los pivotes", indicó el regidor. Caballero señaló que el sistema ya está listo para funcionar y entrará en vigor de manera "inminente".

Por su parte, los vecinos de la zona muestran su satisfacción por el cambio aprobado, que impedirá que los conductores se queden atrapados ante cualquier incidencia técnica. "Llevábamos mucho tiempo quejándonos por ello. Si los bolardos sufrían alguna avería y nosotros teníamos una emergencia, como por ejemplo tener que ir al hospital, nos teníamos que fastidiar y quedar encerrados. En cambio ahora, si los semáforos se estropean, nada te impide salir", comentó Fiz Axeitos, portavoz de la Asociación Vecinal del Casco Vello.

Lo que no podrá hacer la nueva señalización será imposibilitar el paso a todos aquellos conductores que quieran utilizar las calles del histórico barrio para estacionar o atajar hacia sus destinos. Sin embargo, el regidor anunció que los vehículos que sean cazados sin tener permiso serán multados. Con la excepción de los servicios de emergencia. "Evidentemente no vamos a sancionar a una ambulancia que tenga que acceder para socorrer a algún herido o sofocar alguna incidencia", explicó Caballero.

Esta era otra de las demandas de la asociación vecinal, que veían como familiares o amigos tenían restringido el paso por carecer del permiso del Concello para circular por la zona. "Si yo tenía un accidente doméstico no me podían venir a auxiliar desde fuera por los bolardos. Ahora se evitan esas situaciones y si el alcalde matiza que no se multará ante emergencias es un alivio para nosotros. Creemos que favorece mucho la convivencia en el Casco Vello", indicó Axeitos.

El sistema entrará definitivamente en funcionamiento cuando los usuarios registrados envíen sus matriculas al Concello, que debe introducirlas en el registro de los nuevos semáforos reguladores para que cambien de color ante su presencia.