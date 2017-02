La asociación de ayuda a niños con cáncer reclama que puedan optar a cuidados paliativos en casa

El cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad entre los menores de 14 años y, aunque alrededor del 80% lo supera, la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia (Asanog) quiso centrar ayer sus demandas en el otro 20%. En el acto de conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil en el Álvaro Cunqueiro, su presidente, Gonzalo Autrán, reclamó que estos pacientes y sus familias puedan optar a cuidados paliativos a domicilio.

Una de las madres de un niño en tratamiento oncológico, Eugenia Amoedo, destacó que hay comunidades autónomas que sí ofrecen estos cuidados, por lo que pidió que "todos los niños de España" tengan las mismas posibilidades en este aspecto. Defiende una atención en la que "la salud emocional se tenga en cuenta" y sostiene que los cuidados paliativos "aportan alivio". Entiende que poder elegir entre vivir la fase final en el hospital o el hogar "ayudará al enfermo y a su familia a sobrellevar esta situación de una forma más humana".

A esta demanda también puso voz su hijo, André Olmo Amoedo, de once años, con la lectura de un manifiesto en el que se reclama la creación de "equipos formados por profesionales médicos pediatras, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales" que se desplacen a las casas para ofrecer esta atención. André explicó que, aunque en el hospital los médicos les ayudan a sentirse mejor y que todos les "tratan con cariño", cuando están "muy muy malitos" prefieren esta en casa, con sus juguetes, la comida de sus padres y las visitas de sus amigos.

El gerente del área sanitaria, Félix Rubial, que participó en el acto, señaló que es un tema que se debe analizar a nivel de la comunidad autónoma, que cuenta con un plan de cuidados paliativos para adultos que, recordó, fue pionero en España. Ayer, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, se comprometió a impulsar junto a las comunidades autónomas, la implantación de esta atención.

El complejo hospitalario vigués diagnosticó el año pasado 35 nuevos casos en la Unidad de Oncología Pediátrica, que en la actualidad mantiene en tratamiento activo a catorce menores del área sanitaria viguesa. La mayoría, unos 150, están en fase de seguimiento en consulta. Cada día, al Hospital de Día Pediátrico acuden una decena. Rubial destacó al servicio como "un modelo".

El tipo de cáncer más habitual entre los menores es la leucemia, seguida por los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Autrán destaca que, como no se puede prevenir, los esfuerzos se centran en conseguir diagnósticos precoces y en disponer de los mejores tratamientos, factores que son la clave de la supervivencia de estos niños, así como de su calidad de vida. "Nuestra ilusión es que llegue al 100% de la supervivencia y que el cáncer se convierta en una enfermedad que no comprometa el futuro de nuestros hijos", deseó.

En el acto, niños hospitalizados, otros que acudían a las consultas, padres, familiares de menores que ya lo han superado y profesionales se unieron al cantante Manu Escudero y al "doctor Tirita" Diego para interpretar la canción escogida para concienciar sobre esta fecha en todo el mundo, "We are one".