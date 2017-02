Fomento y estibadores rompen la negociación y abocan a los puertos a paros y conflictividad

La última, y también fallida, reunión | Los sindicatos de los estibadores entraron ayer en la sede del ministerio "con alternativas, disposición y capacidad de negociar" pero al término de la reunión, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, les acusó de "no tener ningún interés en negociar lo que no sea la articulación de un Registro de Trabajadores". Este registro de estibadores funcionaría en cada puerto para poner a disposición de cualquier empresa los operarios que necesiten. El colectivo se aferra a esta reivindicación porque sería la "salvaguarda" de sus puestos de trabajo. Fomento afirma que la Comisión Europea no autoriza este registro. En la imagen, al fondo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y Gómez-Pomar (izq.), en el encuentro celebrado ayer en Madrid con portavoces sindicales y la patronal Anesco.