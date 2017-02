El Cunqueiro conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil

Con música y animación se conmemoró esta mañana en el Álvaro Cunqueiro el Día Internacional del Cáncer Infantil. Niños hospitalizados y otros que acudían a las consultas, padres y profesionales se unieron al cantante Manu Escudero para interpretar la canción escogida para concienciar sobre esta fecha en todo el mundo, "We are one".

En el acto también hubo hueco para las demandas. La asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia recordó que el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los 14 años y que el 20% de los que lo padecen no logran superarlo. Por ello, considera necesaria una estrategia de cuidados paliativos a domicilio para estos niños, tal y como destacó su presidente, Gonzalo Autrán. Un paciente de 11 años, André Olmo, leyó un manifiesto en el que subrayó que, aunque en el hospital les tratan muy bien, cuando están "muy malitos" prefieren estar en casa.