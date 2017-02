Sindicatos del Chuvi anuncian protestas si no se refuerza el personal de Urgencias

La comisión de centro y la junta de personal del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) han criticado que en la organización del Hospital Álvaro Cunqueiro "prima mucho la política" y "no tanto los usuarios y profesionales", y han advertido que es necesario que "la gente empiece a abrir los ojos".

Así lo han trasladado en una rueda de prensa este martes profesionales miembros de los sindicatos UGT, CC.OO., CIG, Sindicato de Enfermería Satse, Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), y Sindicato de Sanitarios Galegos Públicos (Sagap), donde se han referido especialmente a la situación en las urgencias del hospital vigués.

De esta forma, han vuelto a manifestar que hay carencias de personal, que no se cubren las ausencias, que no se tienen en cuenta "la salud ni comodidad de los pacientes", que no hay planificación, y que la estructura de urgencias "no es adecuada". "No sé si hay un problema con la concesionaria para reformar, pero no hacen ni caso", ha censurado la portavoz de Satse, Malules Carbajo.

Respecto al anuncio del Sergas de que ha reforzado efectivos -un total de 27- tanto en Urgencias como en hospitalización, Carbajo ha manifestado que "lo que han hecho es aumentarlo en muy poca cantidad en planta, pero en urgencias no han incrementado nada, -excepto- si para ellos el incremento es poner una enfermera y un auxiliar más en turno de noche".

"La estructura de urgencias es insuficiente, tenemos un problema y como no amplíen, no cambien los circuitos y no hagan obras, los profesionales y usuarios son los que lo sufren", ha añadido, ante lo que Eugenia Rosales, de UGT, ha apuntado que el problema de las urgencias "no es puntual" sino que es fruto de factores como el "déficit de personal y unas estructuras que no absorben el trabajo".

"Esto estaba avisado, no coge por sorpresa", ha recalcado el portavoz de la CIG, Miguel Tizón, que ha incidido en que los profesionales advirtieron durante la construcción del nuevo hospital que "la distribución no era adecuada" y por eso ahora la Gerencia "pretende hacer una obra, que no tiene fecha ni concreción".



Movilizaciones

En este sentido, los trabajadores han censurado que la dirección del hospital "vive el día a día" y "no hay planificación", y le han acusado de "gastarse el dinero en otras cosas" cuando "lo que realmente importa son los recursos humanos, porque es lo que da la calidad asistencial al usuario". "Queremos un hospital digno y dar calidad como la que hemos dado siempre", han sellado.

Ante todas estas cuestiones, han avisado de que "así no -se- van a quedar", por lo que harán "las acciones que haga falta si esto no se resuelve", lo que puede incluir la petición de que se nombre otro gerente, en sustitución de Félix Rubial, y otra dirección de enfermería para que dirijan el hospital.

En concreto, los profesionales piden que se adecúe la plantilla para un correcto funcionamiento del servicio de urgencias, lo que pasa por un refuerzo de al menos tres enfermeros y tres auxiliares de enfermería "y lo correspondiente en médicos y celadores".

Además, reclaman que se cubran las ausencias del personal y se mejoren la estructura, la distribución de espacios y la organización del centro hospitalario. "El gerente dice que este es un hospital acordeón, pero las personas no somos acordeón, necesitamos más plantilla", ha concluido María José Diéguez, de CC.OO..