Rueda, sobre el tuit que incendió al celtismo: "Se creó una polémica absurda y no voy a alimentarla"

El vicepresidente de la Xunta y presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, reacciona seis días después al incendio deportivo y político que originó su retuit mofándose de la derrota del Celta ante el Alavés en la semifinal de Copa del Rey del miércoles. El número dos del Ejecutivo gallego quiso hoy dar por zanjado el asunto asegurando que "se creó una polémica absurda" y advirtiendo que "no voy a contribuir a alimentarla".

De esta forma el popular quiere restar importancia al enfado de los aficionados celestes y el Concello de Vigo al retuitear un mensaje de un periodista de la Sexta utilizando a Abel Caballero para burlarse de la derrota del Celta con su ya famoso "Alcaldeeeeeeeeeeeeeeeeeee", al que hacía responsable de la suspensión del encuentro días antes entre el equipo celeste y el Real Madrid en Liga. Rueda retuiteó inicialmente el comentario, haciéndolo suyo, pero minutos después las críticas lo llevaron a borrarlo de su cuenta personal y optar por "citarlo" para lamentar que alguien se alegrase del duro resultado para la ciudad de Vigo.

Hasta ahora solo el presidente de la Xunta se había referido a lo ocurrido sin darle mayor trascendencia y preguntado este martes por si se arrepentía de haber difundido el tuit, el vicepresidente manifestó que considera que se creó una polémica un tanto absurda" y que él intentó "explicarlo inmediatamente".

"Creo que lo hice y, de lo que no hay duda, por encima de todo, es que a mí me gusta que gane el Celta, que además está jugando bastante bien últimamente", ha aseverado Rueda, quien ha remachado: "No voy a contribuir a alimentar la polémica más allá de lo que ya se produjo".

El gobierno vigués llegó a cuestionar su legitimidad para el cargo tras mofarse de la ciudad en una noche tan delicada y a este respecto el número dos de la Xunta criticó la actitud de Abel Caballero: "En cuanto puede, hace uso político de todo", criticó.