Lecciones a golpe de "clic" en las Azores

De las aulas a los paisajes de ensueño de Isla Terceira, en la Azores. De leer los manuales de Geología a colarse por Gruta do Natal o examinar en persona las sorprendentes Furnas do Enxofre. De explicar las lecciones en la pizarra a hacerlo, cámara en mano, a través de Instagram. Once alumnos del IES do Castro acaban de protagonizar una iniciativa innovadora para aprender Geología. Durante varios días viajaron por Azores para conocer su rico patrimonio natural y divulgar todos sus conocimientos a través de las redes sociales. La experiencia, apuntan sus organizadores, conjuga naturaleza, educación y tecnología.

Ya lo dijo hace más de dos siglos el filósofo Rousseau: "Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza". Convencido de esa máxima, el IES do Castro acaba de lanzarse a una experiencia innovadora que cambia las aulas por las cuevas y montañas, y las ilustraciones de los manuales de Geología por las vetas y rocas que pueblan las chimeneas de volcanes extintos. Y lo ha hecho, además, de la mano de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Una docena de alumnos de la asignatura de Geología que imparte el instituto viajaron hace una semana a las Azores, donde durante varios días ejercieron una triple función: estudiantes, profesores y divulgadores.

Como estudiantes, porque -de la mano de dos de sus maestros del IES- la experiencia les permitió asentar y ampliar sus conocimientos científicos. Como profesores, porque desde Azores y a través de las redes, esta docena de alumnos recibían preguntas de otros compañeros sobre geología, flora, fauna, historia, gastronomía... Y como divulgadores, porque durante su estancia en el archipiélago atlántico emitieron vídeos en directo a través de Instagram en los que compartían sus exploraciones por cuevas, montañas, colinas... de las Azores, desentrañando sus misterios. Buena parte del material se puede consultar a través de esa red social, en la cuenta @xeoiesocastro, donde colgaron fotos y vídeos.

La web les sirvió de altavoz para compartir sus lecciones con el resto de alumnos del instituto, sus familias y cualquier persona interesada en la ciencia. Sentados en casa o en las aulas del IES do Castro, sus compañeros pudieron descubrir también -a través de Instagram- los secretos de Isla Terceira: Furnas do Enxofre, Algar do Carvão, Gruta do Natal, Angra do Heroísmo, Monte do Brasil... En uno de los vídeos colgados en la web, por ejemplo, un estudiante explica lo que ve desde el interior de Algar do Carvão, un antiguo volcán dormido que permite a los visitantes descender a cerca de 100 metros de profundidad y disfrutar de un espectáculo único en el mundo de estalactitas y un lago subterráneo.

La iniciativa impulsada por el IES do Castro nace de conjugar la educación, la naturaleza en estado puro y las nuevas tecnologías. Uno de sus organizadores, el profesor Luis M. Pérez, aboga por "integrar las redes sociales en las aulas" e incorporarlas a las estrategias de educación. Según explica, antes de emprender el viaje, los 11 alumnos que volaron a las Azores se formaron en diferentes campos -historia, geología, cetáceos, flora, fauna y gastronomía de las Azores-, convirtiéndose así en pequeños "expertos" para poder transmitir sus conocimientos al resto de sus compañeros. Ya sobre el terreno, Instagram les ofreció el canal ideal para demostrar y divulgar ese amplio bagaje.

Experiencia pionera

Junto a Luis M. Pérez la actividad la organizó la profesora Ofelia Bermúdez en coordinación con el Departamento de Bioloxía e Xeoloxía do IES do Castro de Vigo. Según anota el maestro, la iniciativa es innovadora y es difícil encontrar precedentes en otros centros. "Este ambicioso proyecto pone al instituto y su profesorado a la vanguardia del sistema educativo, convirtiéndolo en el primer instituto de enseñanza de España en utilizar Instagram de forma activa dentro de una asignatura", anotan. El grupo voló a Azores el pasado fin de semana y regresó a las aulas a principios de esta semana.