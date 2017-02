La ciencia piensa en femenino

Marie Curie, Rosalind Franklin, Jocelyn Bell y Barbara McClintock abrieron el camino para que muchas mujeres se adentraran en el mundo de la ciencia y la tecnología. Sus aportes para que el mundo sea hoy un lugar mejor que el que ellas se encontraron son innumerable. Sin embargo, en las aulas de las facultades y escuelas de ciencias todavía existe una brecha importante entre hombres y mujeres. La Universidad busca atraer a más alumnas y por ello ayer impartió una serie de talleres científicos destinados a chicas de tercero y cuarto de la ESO.

La Universidad de Vigo quiere romper el cliché de que las carreras de ciencias están hechas mayoritariamente para los hombres. Por ello, y aprovechando que hoy se celebra Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, distintas facultades y escuelas del campus organizaron ayer una jornada dedicada a las jóvenes estudiantes. Más de un centenar de alumnas de tercero y cuarto de la ESO disfrutaron de numerosos talleres que buscaban poner en valor la importancia que las mujeres tienen en la ciencia. El objetivo de estas actividades, como explicó Anabel González, directora de la Unidad de Igualdad, es "animar las vocaciones científicas y tecnológicas femeninas para romper con la elección estereotipada de estudios".

Antes de comenzar los distintos ejercicios en el campus, las jóvenes fueron recibidas por el rector Salustiano Mato, que destacó la necesidad de derribar las barreras que frenan el acceso de la mujer al mundo de la investigación. "Con estas actividades queremos despertar en vosotras la emoción del mundo científico, porque necesitamos de vuestro talento para que la ciencia progrese", sentenció.

Robótica programación, separación de glóbulos blancos, preparación de polímeros orgánicos y manipulación de nanopartículas de un material magnético fueron algunas de las lecciones que las estudiantes se llevaron para su casa y que a buen seguro produjeron un efecto imán para que dentro de unos años su aula habitual esté en alguna facultad científica del campus olívico. "Estos talleres están muy chulos porque descubrimos materias que no conocíamos y que son muy interesantes porque necesitan el uso de la tecnología", explicaba Raquel García, alumna del I.E.S. República Oriental del Uruguay.

Una de las lecciones que mas caló entre las jóvenes fue la de robótica. Tras recibir unas primeras nociones básicas, las asistentes debían programar en un ordenador las órdenes que posteriormente cumpliría el robot. "Me encanta poder aprender mientras me divierto con estos juegos" comentaba Fanny Caballero, del I.E.S. Indalecio Pérez Tizón, quien añadía que "definitivamente me ha encantado lo relacionado con la ciencia".

Ese era el principal objetivo de esta primera jornada en el campus de Vigo. Al igual que ya ha sucedido en Alemania, los profesionales olívicos buscan llenar las escuelas de mujeres. "Además, en Telecomunicaciones no tenéis paro, por lo que es un aliciente más para vuestro futuro", señalaba una de las profesoras durante la charla inicial.

El constante uso de ordenadores es otro de los puntos fuertes que maneja la Universidad para atraer a más alumnos a sus aulas. "Siempre es mejor estudiar con un ordenador que hacerlo con un libro delante. Así es más divertido", indicaba Uxía López, del I.E.S. Castelao.

Además, las alumnas conocieron las diferentes etapas de la investigación a través de un vídeo con entrevistas a siete mujeres, científicas y tecnólogas en la Universidad. La idea es que todas ellas tengan referentes femeninos. Para eso conocieron el trabajo y experiencia de profesoras, doctoras, estudiantes y directoras de alguna rama relacionada con el mundo de la ciencia. "Que vean que muchas de nosotras hemos llegado hasta aquí les puede servir de ejemplo", comentaba Soledad Torres, doctora en Telecomunicación.