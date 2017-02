Las fuerzas vivas urgen agilizar la adjudicación de la estación de Mayne, que ven "estratégica"

Colectivos empresariales, profesionales y de vecinos urgen agilizar la adjudicación de la estación de Mayne, que tras varias licitaciones fallidas ha conseguido despertar el interés de un grupo empresarial, Immochan, dispuesto a invertir los entre 83,5 y 153 millones de euros que costará la infraestructura. Para respaldar esa reclamación las fuerzas vivas de Vigo apelan al valor "estratégico" y "clave" de una infraestructura llamada a ser mucho más que la terminal de trenes que la ciudad se merece. También transformará el urbanismo del corazón del casco urbano.

Aunque la adjudicación del contrato estaba prevista para enero, Adif decidió posponerla mientras se "coordina" con la Xunta para el desarrollo de la nueva estación de buses, que se situará al lado del complejo de Mayne. El operador de infraestructuras ferroviarias espera a tener "encauzada" la tramitación urbanística tanto de Vialia como de la terminal de autocares, una operación que se hará al amparo de la ley exprés y que podría finalizar en seis meses. La Xunta matiza, en cualquier caso, que la adjudicación de Mayne no tiene por qué esperar hasta esa fecha.

De fondo está la espada de Damocles que fijó Adif en su propio pliego para la licitación del Centro Vialia. Según recoge el documento, Immochan solo estaría obligada a mantener su oferta durante seis meses, un margen que empezó a correr el 18 de octubre, cuando se cerró el plazo para la entrega de ofertas; y que se cumplirá en poco más de dos meses, el próximo 18 de abril.

Empresarios, sindicatos, colectivos profesionales y vecinos siguen de cerca el proceso y, en algunos casos, reconocen su "preocupación" por las demoras que acumula. "Claro que esto genera incertidumbre. Hay que acelerarlo al máximo y, dentro de la seguridad jurídica que hay que darle al inversor, hay que sacarlo lo antes posible", anota el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas. El representante empresarial subraya que Vialia es "un proyecto muy importante" para la ciudad y reconoce que "ha sido difícil conseguir un inversor".

"No entro en si ya se debió haber hecho o no porque eso no conduce a ningún lado, pero lo que sí digo es que es bueno que la estación de ferrocarril lleve aparejada la construcción de la de buses. Lo que pediría es celeridad y seguridad jurídica", subraya el responsable de la Cámara de Comercio.

Desde el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero de Vigo, su presidente, Juan Ramón Güell, aboga por que las administraciones "encuentren una vía de acuerdo". "Hay que buscar la máxima flexibilidad posible para que no perdamos las infraestructuras que necesitamos", reflexiona Güell, quien urge "celeridad" y alerta además del grave riesgo de "desperdiciar oportunidades": "Nunca se sabe cuándo volverán a aparecer". En su opinión, el estado actual del proyecto se relaciona en buena medida con el escenario urbanístico de Vigo, marcado por la anulación del Plan Xeral a finales de noviembre de 2015.

Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), recalca la importancia de que "las inversiones comprometidas se ejecutan en plazo" y corrobora el valor "estratégico" y "clave" de Vialia. "Este proyecto no debe ser retrasado. Pedimos a las administraciones que pongan todos los medios para que estas pequeñas trabas no retrasen la inversión", zanja Cebreiros, convencido de que Vigo se arriesga a una "pérdida de competitividad" si no se dota de las infraestructuras ferroviarias necesarias, tanto con Mayne como con el AVE.

Javier Garrido, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Pontevedra (Aproin), reconoce que "lo deseable es que las tramitaciones se pudieran acelerar lo máximo posible", pero matiza que alcanzar ese objetivo "no siempre es posible". En el caso de Mayne señala que "sería estupendo que se acelerara". "Me parece que es muy relevante que la estación de tren y buses estén juntas y finalizadas lo antes posible", comenta Garrido: "Lo que tiene que ver el operador es que hay un interés real de las administraciones en sacar este proyecto adelante".

"Nos interesa que se haga el proyecto de Mayne y la intermodal y no vemos tampoco la necesidad tan imperiosa de que tengan que ir ligadas", aporta el responsable de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC), José Luis Campos, antes de reclamar "celeridad" y reconocer que las infraestructuras generarán un notable volumen de trabajo. "Prioridad" para el Centro Vialia reclama el decano del Colegio de Economistas, Juan José Santamaría. "Son tantas las esperas que cualquier retraso más lo único que puede provocar es desesperación".

"Preocupación" reconoce por su parte la presidenta de la Federación Vecinal Eduardo Chao (Favec), María Pérez: "Ya que hay una empresa interesada creemos que se debe aprovechar y sacar adelante el proyecto". "Pedimos agilidad", zanja. Un mensaje similar lanza la secretaria de CC OO en la comarca de Vigo. "Si hay una empresa y las cuestiones jurídicamente estaban claras, ¿cuál es el problema ahora para dilatarlo más? Al final da la impresión de que todo lo que viene de Vigo sufre un torpedeo constante", lamenta.





Juan Ramón Güell - Círculo de Empresarios

"Urge la máxima flexibilidad para no perder infraestructuras necesarias"







José García Costas - Cámara de Comercio

"Debe acelerarse al máximo y, dándole seguridad al inversor, sacarlo cuanto antes"







Jorge Cebreiros - Confederación Empresarial

"Es estratégico; pedimos a la administración que no se retrase la inversión"







Juan José Santamaría - Colegio de Economistas

"Debe darse prioridad al proyecto. Cualquier retraso ya genera desesperación"







Javier Garrido - Asociación de Promotores

"El operador debe ver que hay un interés real de las administraciones de sacarlo adelante"







José Luis Campos - Asociación de constructores

"Nos interesa que se ejecute cuanto antes y que se hagan ambos proyectos"







María Pérez - Federación de Vecinos

"Si hay una empresa interesada, debe sacarse adelante; pedimos agilidad"