Pedrerol la lía con su mofa a Vigo | Feijóo excusa a Rueda: "Espero que nadie le eche la culpa a la Xunta de la derrota del Celta"

El presidente de la Xunta ha esquivado la polémica del día y excusa a Alfonso Rueda tras su controvertida actividad en Twitter. "En el mundo de Twitter y del 'retweet' tengo poca información", empezó Alberto Núñez Feijóo, que dispone de una cuenta en la red social con actividad diaria. El mandatario autonómico apuntó que espera que "nadie le eche la culpa a la Xunta de que el Celta no pasase a la final de la Copa".

"Disfruté viendo cómo le ganaba al Madrid y me apenó no poder ganar al Alavés", contestó al término del Consello de la Xunta. Volviendo a la polémica -cuyo origen inicial parte de la suspensión del partido de liga de Real Madrid en Balaídos ordenada por el Concello a consecuencia de los daños ocasiones por el temporal, medida muy contenstada por medios afines al equipo merengue-, expuso: "Si los técnicos aconsejan cerrar el campo, hay que cierra por seguridad; lo que me preocupa es que hacía tres días se había producido un partido y me preocupa que lo vuelvan a cerrar", comentó.

Feijóo, sin cuestionar en ningún momento la actitud de Rueda en Twitter, si parece enviar nuevos mensajes a Abel Caballero. "Posturas claras, después de sobreactuar, hay que actuar", remachó. Y concluyó diciendo que "hay gente que usa el fútbol para todo, hasta para echar la culpa a los demás de la situación del estadio de fútbol que uno debe gestionar; son cosas a las que uno está acostumbrado".