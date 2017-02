La ampliación de carriles en el Cunqueiro no desatasca los accesos al párking

La reordenación del tráfico en el entorno del Hospital Álvaro Cunqueiro ha dejado un sabor agridulce entre usuarios y personal del centro médico. La división y ampliación de los carriles de entrada no ha conseguido desatascar los accesos al párking del personal sanitario y a la zona de Urgencias en hora punta. Por la contra, el empleo del carril derecho únicamente para la entrada al aparcamiento público y a consultas sí alivió la entrada a estos servicios.

La EOXI de Vigo puso ayer en macha esta medida para reducir las importantes colas que se forman en los accesos cuando se produce un cambio de turno del personal. Ayer, los atascos se iniciaron sobre las 14.15 horas y no fue hasta pasada media hora cuando se subsanó la circulación y ésta volvió a ser fluida. Desde el Chuvi aseguran que es "pronto" para calificar de exitosa o no esta medida, ya que se necesita "más tiempo para ver si puede solventar los problemas de circulación". Añaden que, en caso de que esta alternativa no funcione en un plazo mínimo de dos semanas se estudiará otra posible solución.

¿Y en que consiste esta reordenación del tráfico? Los carriles de acceso al hospital se dividen en dos quedando el carril derecho de entrada desde la rotonda solamente para los vehículos que se dirigen a los accesos del aparcamiento de público. Mientras, el carril de entrada de la izquierda se utilizará exclusivamente para la circulación de los vehículos que vayan a acceder al parking de personal o a la zona de Urgencias. Para evitar confusiones entre los usuarios del vial, se ha colocado una señal también provisional que indican el uso de cada uno de los dos carriles.