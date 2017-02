El alcalde de Oporto acusa a TAP de falta de transparencia por favorecer a Peinador con su política de tarifas

A punto de cumplirse un año de sus polémicas declaraciones, en las que tildaba de "broma de mal gusto" el vuelo entre Vigo y Lisboa de TAP, el alcalde de Oporto, Rui Moreira, ha vuelto a referirse al enlace que opera la compañía lusa en Peinador. En esta ocasión, para cuestionar las razones que llevan a la aerolínea a favorecer con sus tarifas al aeropuerto de Vigo frente a Sá Carneiro.

Durante una intervención en el foro ECO Talks, en Oporto, Moreira acusó la semana pasada a TAP de falta de transparencia y puso, como ejemplo, que sus precios sean más ventajosos en Peinador que en Sá Carneiro. De tener unas motivaciones claras -opinó el regidor, en declaraciones recogidas por Jornal de Notícias- podría explicarse "porque es más barato volar de Vigo a Boston que de Oporto a Boston". "No es una empresa transparente y mientras siga así, seguirá perdiendo cuota de mercado en Oporto".

Solo unos días después el Gobierno portugués hacía público que, lejos de resentirse tras la puesta en marcha del enlace Vigo-Lisboa, el peso de TAP en Sá Carneiro aumenta por primera vez en varios años. En un comunicado, el Ministério do Planeamento e Infraestruturas anotaba en los últimos días que en 2016 -el vuelo Vigo-Lisboa se activó en julio- el número de pasajeros que la TAP transportó en Oporto creció un 1,8%, lo que la convierte en la segunda compañía más importante en volumen de viajeros del aeródromo. Hacía dos años que perdía usuarios en la terminal portuense.

En febrero de 2016, tras anunciarse la conexión viguesa de TAP, Moreira tachó a Peinador de aeropuerto "miserable" durante una entrevista en la revista Visão. Esas declaraciones le valieron las críticas de su homólogo olívico, Abel Caballero, quien ese mismo día dio por rotas las relaciones con el primer edil luso hasta que este pidiera disculpas por su "insulto intolerable".

En las últimas semanas Oporto volvía a activar su ofensiva contra la aerolínea al publicar Jornal de Notícias que TAP comercializa billetes más baratos desde Vigo que en Sá Carneiro. La noticia generó malestar entre políticos y empresarios del norte luso, que incluso censuraron un intento de la compañía por "devaluar" el aeropuerto portuense. A pesar de sus duros reproches en 2016, Moreira no se había pronunciado aún sobre la polémica. Hasta ahora. Durante su intervención en Porto lamentó que en la política que aplica TAP los intereses del Estado portugués "no están manifiestamente salvaguardados".

"Si TAP fuese 100% privada podría hacer lo que quisiera. La cuestión es que la TAP nunca fue privatizada, lo que fue privatizado fue casi la gestión", anotó: "Si la TAP quiere ser una empresa municipal de Lisboa, yo lo veo bien, cambia la P [de Portugal] por la L [de Lisboa], lo que es fácil, y a partir de ahí que haga lo que quiera", ironizó Moreira, muy crítico con lo que considera un intento de "hiperconcentración en Lisboa". En su opinión, al jugar el capital público un peso importante, es inaceptable "que el Estado diga que no tiene nada que ver con la actividad comercial".

Moreira no es el único que se ha sumado a las críticas a TAP. El diario Publico se hacía eco ayer de la "vehemente reprobación" de la Assembleia Municipal do Porto a la compañía por el "ataque" que -censura- lleva a cabo en Sá Carneiro. "Las noticias publicadas sobre la política de precios, que hace que los vuelos de largo recorrido en Oporto sean mas caros que desde Vigo, son una confirmación del plan para estrangular la dimensión intercontinental del aeropuerto", criticó durante el debate el Bloco de Esquerda (BE).