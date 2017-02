Luz verde judicial a la reforma de la grada de Río

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechaza por "falta de legitimación" el recurso presentado por la Asociación en Defensa de Vigo que preside el exalcalde Carlos Príncipe solicitando la paralización de la reforma de la grada de Río adjudicada por el Concello de Vigo en 5,5 millones de euros y abonada en colaboración con la Diputación de Pontevedra.

La resolución del 3 de febrero del órgano dependiente del Ministerio de Hacienda apunta que el colectivo recurrente "no acredita un interés directamente relacionado con el objeto del recurso, tan solo una relación refleja basada en los fines que defiende esa asociación". De forma adicional, sobre el proceso de adjudicación a Copasa el tribunal asegura que "el recurso no denuncia ningún defecto o irregularidad imputable al acto de adjudicación ni al procedimiento de contratación en el seno del cual se acordó la misma". La principal motivación del recurso es la supuesta "falta de justificación" del gasto por parte del Concello de Vigo y el recurso especial en materia de contratación no puede configurarse, según este tribunal administrativo, como un mecanismo para depurar la justificación u oportunidad de los contratos.

La resolución que despeja el camino para poder iniciar la reforma se produce además dos días después de los destrozos ocasionados en la cubierta de la grada de Río por el temporal y que obligó a suspender el partido entre el Celta y el Real Madrid. Durante su visita a la zona afectada el alcalde, Abel Caballero, comentó que las obras de mejora hubieran empezado en diciembre de no ser por este recurso administrativo.

El plazo de ejecución son 12 meses y el cambio de la cubierta está previsto realizarlo en verano coincidiendo con el parón de Liga para reducir las molestias sobre los aficionados. El proyecto prevé además cambiar los asientos, mejorar la accesibilidad y los espacios comunes de la grada. Es la segunda fase de reforma de Balaídos tras completarse el pasado mes de enero la reforma de Tribuna que ya luce la nueva cubierta que se irá extendiendo por el resto del coliseo celeste.