Las marcas piden la "destrucción inmediata" de las prendas falsas incautadas en A Pedra

Con el 6 de junio en el horizonte como fecha límite del plazo máximo de investigación judicial acordado por la juez -aunque, de ser necesario, aún podría acordar una prórroga-, la instrucción de la causa derivada del macrooperativo llevado a cabo en octubre de 2014 en el mercado de A Pedra parece estar ya muy avanzada. Con más de 40 investigados, durante los últimos meses los pasos dados en el caso han sido básicamente la recepción de informes sobre el beneficio económico que habrían obtenido los responsables de los locales con la venta de la ropa de marca falsa incautada, así como los informes policiales sobre la falsedad de las prendas y los de la Agencia Tributaria acerca de los gastos e ingresos de los imputados. A la espera de que se completen todas las periciales, uno de los recientes movimientos del Juzgado de Instrucción 3 de Vigo ha sido dar un plazo a las partes para que informen sobre el destino de la mercancía: varias marcas ya han formalizado sus escritos solicitando la "destrucción inmediata" de la ropa, instando además a que el coste de este proceso de eliminación lo asuman los investigados.

Marcas como Carolina Herrera, Hugo Boss, Giorgio Armani, Adidas, Fred Perry, Loewe Louis Vuitton Malletier o Chanel instan la destrucción de los productos intervenidos, dejando muestras representativas de los mismos por si fueran precisas para realizar más análisis o para su examen en el juicio. "Se trata de productos de ilícito comercio que no pueden comercializarse sin autorización de los titulares de las marcas", se señala en uno de estos escritos, en los que se incide en que, por este motivo, se han vulnerado "los derechos de propiedad industrial de lo que son titulares". Varias marcas demandan que sean los imputados los que asuman los gastos de la destrucción e incluso de la custodia de las prendas. En este sentido alguna, como Loewe, pide asimismo que se requiera a los investigados la prestación de una fianza que, entre otros conceptos, incluya los referentes a la eliminación del material incautado.

Otros destinos

Antes de una resolución judicial definitiva al respecto, todas las marcas, así como la Fiscalía, deben informar. Fuentes próximas al caso señalan que si bien uno de los destinos de la ropa podría ser donarlo a una ONG, en la práctica, en causas en las que se incautan miles de prendas, resulta "difícil" llevarlo a cabo. Por ahora no se ha logrado dar un fin solidario y humanitario a ropa aprehendida en A Pedra, pese a las múltiples redadas e investigaciones judiciales que hubo.

En uno de estos casos, el Juzgado de Instrucción 7 de Vigo y la Fiscalía realizaron gestiones para tratar de entregar a una ONG la ingente cantidad de ropa incautada, pero no trascendió si finalmente esto será posible. La donación suele contar con la oposición de las marcas -que piden la destrucción amparándose en que así lo aprehendido no volverá a los circuitos de comercio ilegal-. Para donar la ropa a una asociación, deben cumplirse dos requisitos: eliminar los logos de las marcas de las prendas y que la ONG destine la ropa para su uso en España, no en países extranjeros.