El derribo y vaciado del Xeral, en cinco fases

La transformación del antiguo hospital Xeral en la Ciudad de la Justicia comenzará en tres meses con el derribo de parte delas estructuras y el vaciado interior del edificio. Esta actuación, que cuenta con un plazo de ejecución de cinco meses y un presupuesto de 3,2 millones de euros, se abordará en cinco fases que dividirán el trabajo por secciones abordando el trabajo simultáneamente en varias partes del inmueble.

Las dos primeras semanas serán para trabajos provisionales alrededor del complejo y a partir de ahí se establece un plazo de cuatro meses para ejecutar la demolición de las secciones, divididas entre el cuerpo curvo y el elemento de conexión de la parte baja, la demolición de parte del Anexo 2, la conservación de muros y forjados en el sótano, el derribo completo de patios y la demolición parcial del cuerpo de coronación en el que solo se conservará el aljibe.

Reunión con comerciantes

Veinticuatro horas después de la comisión de seguimiento de la Ciudad de la Justicia, el delegado territorial de la Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, mantuvo ayer un encuentro con la asociación de comerciantes de la zona de Pizarro para comunicarles "de primera mano" las novedades al respecto de "la mejor Ciudad de la Justicia que existe en Galicia", cuyas primeras obras comenzarán en el mes de mayo. Ante los medios de comunicación, los comerciantes señalaron que esperan que "empiecen ya" las obras y se mostraron "contentos" ante los pasos dados para revitalizar la zona de Pizarro y Casablanca.

Mientras tanto, el inminente inicio de las obras para la Ciudad de la Justicia en el antiguo Xeral ha aumentado el temor entre los comerciantes y vecinos de Coia y As Travesas de que el traslado de los juzgados, previsto para 2019, suponga el abandono de la zona pese a que el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este miércoles que las instalaciones de la calle Lalín tendrán un nuevo uso "público" para que el barrio no "languidezca". Consultadas al respecto, fuentes de la Consellería remarcaron que por ahora "no hay novedades" y que hay margen para tomar una decisión sobre el futuro de ese ámbito dado que los juzgados no se moverán hasta que acabe la obra en el antiguo Xeral.