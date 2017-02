Remolcan hacia Vigo a un quimiquero a la deriva con 22 tripulantes a bordo

Un buque quimiquero se quedó a la deriva este miércoles a unas 70 millas al oeste de Ons y fue remolcado hacia el puerto de Vigo, según informan a EP fuentes de Salvamento Marítimo. Este buque cisterna, procedente de Las Palmas y con destino previsto en Lituania, quedó a la deriva por problemas en el motor según se informó desde Salvamento Marítimo y está siendo remolcado en esta tarde, estimándose el final de esas labores para dentro de varias horas. A bordo viajan 22 tripulantes.





Seems like the tanker ALSTERSTERN is in troubles off Finistere, tug RIA DE VIGO underway, 1/2/17 0935 UTC @MarineTraffic pic.twitter.com/4U96T7nkGT