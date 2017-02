El PP y el gobierno local se cruzan reproches de "abandonar" el Museo MARCO

La edil del PP Teresa Egerique denunció ayer el "absoluto abandono del Museo MARCO" por parte del gobierno local al destacar que sigue sin convocar el Patronato anunciado para enero para elegir al nuevo director. En opinión de la popular, "el alcalde no tiene ningún interés en un órgano en el que no tiene mayoría y no puede hacer lo que le da la gana", que considera que se ha utilizado el museo como "kit populista electoral". El PP reclama además fórmulas para revitalizar el museo y denuncia la falta de interés del Concello por que la Diputación participe.

El gobierno local reaccionó de inmediato a las críticas asegurando que fueron la Xunta y el Gobierno central quienes "abandonaron" el recinto y recordar que el Concello aporta el 75% de su financiación, un total de 605.000 euros frente a los 100.000 euros de la Xunta, que llegó a aportar 300.000 en 2009, y los 35.000 que llegan del Ministerio de Cultura tras rebajar la cuantía desde 150.000. Fuentes municipales lamentan que el PP de Vigo "actúe como defensor de la Xunta y no cuestione que rebaja todas sus aportaciones culturales mientras da 11 millones a la Ciudad de la Cultura".