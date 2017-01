El Náutico otorga la medalla de oro al tenista Martín de la Puente

El tenista vigués Martín de la Puente recibirá la medalla de oro del Real Club Náutico de Vigo. Así lo ha anunciado esta noche la entidad, horas después de que el joven deportista en silla de ruedas se proclamase por tercera vez campeón del mundial junior.



Desde el club han querido destacar la trayectoria del que es uno de sus deportistas más exitosos. Y lo hace con una distinción que el propio Náutico admite dar de manera muy excepcional.



De la Puente Riobó, conquistó el domingo por tercer año consecutivo el Campeonato del mundo júnior (sub 18) que se ha celebrado durante la pasada semana en Tarbes, Francia, junto con el prestigioso torneo Les Petits As. El campeonato reunía a los ocho mejores jugadores del ránking mundial sub 18, y se desarrolló en una fase inicial de formato de liguilla con dos grupos de cuatro jugadores. Martín de la Puente se clasificó como primero de su grupo después de vencer al jugador sudafricano Alwande Skhosana, al brasileño Torquato da Silva y tras la retirada del jugador belga Jeff Vandorpe, obteniendo una plaza para la fase de semifinales.





Faro de Vigo: Martín de la Puente prolonga su reinadohttps://t.co/eJckhSppxv „ FGTenis (@fedgallegatenis) 30 xaneiro 2017

Las semifinales emparejaron al jugador del Real Club Náutico de Vigo con el norteamericano Conner Stroud, partido en el se impuso el español en dos sets, en un trabajado encuentro, por un 6-3 y 6-1. La veteranía del jugador vigués sirvió para imponerse al talentoso jugador, número 1 del ranking júnior de los Estados Unidos.La segunda semifinal enfrentó al jugador holandés Ruben Spaargaren con el sudafricano Skhosana. Después de un partido muy igualado, especialmente en el pirmer set, el jugador de los Países Bajos se acabaría imponiendo por 7-5, 6-1.Y llegó la gran final, en la que enfrentaban los jugadores más en forma del ránking mundial júnior y en el que Martín de la Puente consiguió en un emocionante partido revalidar el título por tercer año consecutivo, imponiéndose por 7-5, 4-6 y 6-3."Después de una intensa semana de competición en el campeonato del mundo júnior de tenis en silla celebrado en Tarbes, se disputó la gran final contra el holandés Ruben Spaargaren en la que después de un duro partido conseguí revalidar el título", comentaba el jugador vigués en su perfil en una red social. "Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo y especialmente a mi entrenador Javier Currás por acompañarme. Empezamos el año con más ilusión que nunca", indicaba.