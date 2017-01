Portugal licitará la próxima semana la mejora del tren entre Galicia y Viana

El Secretario de Estado de Infraestructuras de Portugal, Guilherme D'Oliveira, ha anunciado hoy en Vigo que la próxima semana se licitarán los nuevos concursos para la mejora de la línea ferroviaria entre Oporto y Valença do Minho en el tramo desde Viana do Castelo hasta la frontera con Galicia.

Así lo ha avanzado en su intervención en el foro 'Vertebración ferroviaria de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal', junto con el Secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar y el asesor del coordinador de la Red Transeuropea de Transportes, Carlo de Grandis. Con la adjudicación de estas obras en el tramo entre Viana do Castelo y Valença do Minho, la modernización y electrificación de la totalidad de la línea férrea entre Oporto y Valença do Minho entrará en funcionamiento en 2019, ha aseverado el Secretario de Estado portugués.

Las obras suponen, tanto la modernización de la infraestructura, como la electrificación de la línea, una actuación que en su conjunto afecta a 93 kilómetros y que supondrá una inversión total de 83 millones de euros, dentro del denominado Plan Portugal 2020. El pasado octubre, el ministro portugués de Infraestructuras, Pedro Marques, presidió el acto de la firma de los primeros contratos para la mejora de la línea, que incluían la electrificación del tramo entre Nine y Viana, el sistema de señalización entre Nine y Valença y la construcción de la subestación eléctrica de Vila Fria.

Guilherme D'Oliveira ha afirmado hoy que la línea entre Oporto y Vigo "no debe acabar en Valença", y es por ello que llevará a la próxima Cumbre Ibérica entre España y Portugal un calendario de la electrificación y mejoras del tren en su país que coordinará con sus homólogos españoles en las conexiones internacionales por ferrocarril entre ambos países.