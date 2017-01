Área Metropolitana de Vigo | El gobierno del Área decide hoy cómo actúa tras el recurso contencioso de la Xunta para suspender su creación

Los ocho alcaldes que integran la Junta de Gobierno del Área Metropolitana celebran hoy su segunda reunión ordinaria en la que decidirán cómo actuar ante la judicialización del enfrentamiento con la Xunta de Galicia por la legitimidad de la asamblea constituyente del 1 de diciembre y las diferencias sobre el modelo de transporte. Pese a que el Ejecutivo gallego solicitaba en su recurso por la vía contencioso-administrativa que se dejase el Área en suspenso, sus acuerdos y la elección de Abel Caballero como presidente, el alcalde de Vigo decidió mantener la convocatoria para hoy a las 10.00 de la mañana en el antiguo Rectorado de Areal. Será la primera vez que los regidores de Vigo, Cangas, Moaña, Nigrán, Porriño, Gondomar, Salceda y Fornelos se encuentren tras conocer los argumentos del Ejecutivo gallego para llevar la creación del nuevo ente a los tribunales.

El presidente metropolitano y alcalde de Vigo volvió a responsabilizar ayer de forma directa al presidente de la Xunta de la deriva judicial y de pretender "ahogar" el Área Metropolitana con un recurso que teme que pueda tardar dos años en resolverse y que cuando lo haga sitúe a los alcaldes a las puertas de otras elecciones municipales. "La política no se judicializa, se decide en elecciones y como perdió recurre al chantaje. Feijóo quiere ahogarla con mecanismos antidemocráticos", denunció el regidor vigués, que situó al presidente gallego y al PP de Vigo "a las órdenes de la alcaldesa de Mos". "Quieren que Vigo pague lo que no le corresponde y no está en el convenio", volvió a insistir dejando clara su negativa a que la tarjeta metropolitana pueda usarse como la tarjeta verde de Vitrasa solo para trayectos urbanos en Vigo sin necesidad de que el usuario proceda de autobuses interurbanos o transporte de ría.

"Es antidemocrático, ventajista y chantajista. Eso es el señor Feijóo", insistió Caballero, que aseguró que durante la democracia se han constituido en España 82.000 gobiernos y solo hubo otro caso en España en el que se intentó paralizar uno antes que el Área de Vigo", aseguró el regidor que no quiso especificar de cuál se trataba. El alcalde volvió a insistir en el argumento de los ocho concellos que siguen en el Área tras el abandono del PP de que está legalmente constituida. "Hubo 14 ayuntamientos que apoyaron y aprobaron su constitución por parte del presidente de la Mesa de Edad y alcalde de Salvaterra", abundó el socialista, que contradice la versión del PP de que la sesión se paralizó en el momento en que Arturo Grandal intentó suspenderla en contra el criterio del secretario de Vigo.

Ayer también se refirió al enfrentamiento el delegado de la Xunta en la ciudad, Ignacio López Chaves, que defendió la presentación del recurso como una decisión "técnica" de los servicios jurídicos del Ejecutivo gallego, de conformidad "con la normativa y la evolución" de los hechos "en las últimas semanas". El dirigente popular abogó por "separar el ámbito jurídico del político" y recordó que Caballero animó inicialmente a la Xunta a recurrir a la vía contenciosa y lamentó que ahora "ponga el grito en el cielo".

López-Chaves considera que es "una contradicción" del regidor provocada por "la falta de claridad" de su postura respecto al transporte metropolitano y advirtió que el Área "está bloqueada" por "el incumplimiento" del regidor vigués al no integrar el transporte urbano de Vigo en el plan metropolitano. Optó por no valorar futuras acciones antes de comprobar qué decisión adoptan los alcaldes que siguen dentro del proyecto.