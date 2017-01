Muñoz atribuye "al miedo a la ley" la crítica del alcalde al recurso del Área

"Caballero parece tener miedo a la ley y a la justicia". De este modo valoró ayer el Partido Popular de Vigo la reacción crítica del alcalde con el recurso presentado por la Xunta contra la constitución del Área Metropolitana. "No entendemos tanto nerviosismo ni el tono que está empleando", dice la presidenta del PP vigués, Elena Muñoz. Salvo que, interpreta, "no tenga las cosas tan claras sobre lo que ha hecho porque si no, no estaría tan preocupado". Por eso le recomienda "relajarse y dejar que los tribunales hagan su trabajo".

Muñoz recuerda que durante semanas el alcalde instó en varias ocasiones al gobierno autonómico a acudir al Contencioso. Y ahora que la Xunta dio este paso, "al no tener otra alternativa", añade, Caballero "empieza a amenazar a todo el mundo con una reacción fuera de tono". En este sentido la portavoz popular asegura que "el único responsable de llegar a este escenario es el regidor de Vigo". Por ejemplo, "al incumplir la palabra que dio al resto de alcaldes del Área y ha despreciado su propia firma en el convenio de incorporación de Vigo al transporte metropolitano; y ha ignorado la ley, que establece claramente que para que el Área pueda activarse, el transporte metropolitano tiene que estar funcionando de modo efectivo en Vigo".

Respecto al citado convenio recalca Muñoz que ya transcurrieron seis meses desde que el alcalde lo firmara, lo que califica de "inédito si se atiende a los otros 13 concellos del Área que junto a 10 empresas concesionarias de este servicio fueron capaces de activarlo en todos ellos en menos de mes y medio".

Muñoz descarga toda la responsabilidad de la paralización que sufre el Área en Caballero. Una institución "que nacía del consenso histórico en el Parlamento". "Y ahora por su culpa los vigueses llevamos tiempo pagando la conocida Tasa Caballero en nuestros viajes metropolitanos", abundó. En cualquier caso, la presidenta del PP de Vigo avanza que su partido "seguirá en la calle explicándole a los ciudadanos las consecuencias que tiene para su bolsillo la cerrazón y el boicot del alcalde".

Por otro lado, la Xunta divulgó ayer el balance de 2016 del Plan de Transporte Metropolitano. De los 14 millones de viajes bonificados el año pasado en Galicia por este programa, 2,6 millones fueron desplazamientos en el área de Vigo. La nota autonómica destaca el incremento de casi un 9% con respecto al año anterior de beneficiados en este plan que, en colaboración con un total de 64 municipios, facilita la movilidad de los vecinos, además del área viguesa, de A Coruña, Ferrol, Santiago y Lugo.