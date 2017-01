CC.OO. asegura que "cerca de 24.000 pacientes" están en la lista de espera para operarse en Vigo

La federación de sanidad de Comisiones Obreras (CC.OO.) ha elevado las cifras aportadas por la Gerencia de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo sobre la lista de espera para operarse hasta un total de "cerca de 24.000 pacientes" en el área sanitaria viguesa.

Según ha trasladado el sindicato, los datos ofrecidos por la Gerencia de la EOXI viguesa no reflejan "toda la verdad" y se refieren únicamente a "la lista estructural". "Lo que no dice es que otros pacientes están en la lista no estructural, que componen los que se derivan a otros centros concertados o los que rechazan ser operados en una fecha o un centro concertado", ha explicado.

Así las cosas, ha mantenido que en los hospitales del Sergas en Vigo hay casi 19.000 personas esperando una intervención quirúrgica, a las que se suman "cerca de 5.000" en el Hospital Povisa. En esta línea, ha reiterado que "desde hace varios años, Vigo está a la cabeza de las lista de espera de Galicia y de las mayores de España".

Según ha comentado, se trata de una situación que ha considerado "consecuencia de la reducción en un 40% del proyecto inicial" del Hospital Álvaro Cunqueiro, así como de "la reducción de nueve quirófanos y de personal, que repercute en los quirófanos y en otros servicios del hospital".

De hecho, ha añadido que las listas de espera en servicios como trauma, oftalmología, y urología son "intolerables".