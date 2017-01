Caballero a Feijóo: "Que se atenga a las consecuencias"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avisado hoy al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que deberá "atenerse a las consecuencias" tras abrir "el debate político-administrativo de Galicia" llevando a los tribunales la constitución del Área Metropolitana. Caballero ha incidido, en declaraciones a los medios, en que Feijóo "está abriendo un debate muy complicado", ya que se adentra en "política de cohesión territorial".

"Vigo no cuestionó la capital de Galicia, Vigo no cuestionó que la Delegación del Gobierno estuviera en A Coruña y no cuestionó cuatro capitales de provincia, y, cuando llega el momento de que Vigo sea capital del Área Metropolitana, Feijóo la cuestiona y la va a llevar a los tribunales", ha enumerado Caballero. Ha afeado a Feijóo que se lleve a los tribunales la constitución del Área "por unas máquinas en unos autobuses", en alusión a los retrasos en la homologación de las canceladoras para la integración de Vigo en el transporte metropolitano.

Sobre este último punto, ha revelado que "quien tiene problemas técnicos y muy graves" es el Ejecutivo gallego, que hace "solo tres días" remitió al Ayuntamiento un "último cambio que hay que hacer" para completar el proceso. "¿Por qué Feijóo cuestiona el reparto territorial que estamos haciendo en Galicia?", ha preguntado Caballero, que considera que acciones del presidente Feijóo en este ámbito son un "ataque frontal" a la ciudad.