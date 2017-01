Más de 1.700 perros persiguen su corona de belleza en la exposición canina del Ifevi

Los perros se apuntan a Vigo. Entre mañana y el domingo más de 1.700 ejemplares de 150 razas participarán en el concurso canino que se celebra en el Ifevi y que reúne a animales procedentes de varios países europeos. Durante dos días los canes -estrellas de la habilidad o extraordinarios por su pedigrí- tratarán de mostrar sus atributos en las dos pruebas de morfología que ofrecen sendos certificados de actitud canina por raza. Además, la organización otorgará un título internacional que permite a los dueños convertir a sus mascotas en campeones mundiales.

La ciudad será la sede de la 81 y 82 Exposición Nacional Canina C. A. C. y de la 35 Exposición Internacional Canina C. A. C. I. B. El evento, que ha ido adquiriendo popularidad en los últimos años, contará con 1.300 mascotas para el certamen de belleza y 400 para el de agility. Este último concede plazas para la selección española que participará en el Campeonato del Mundo de la disciplina que se disputará este año en Liberec (República Checa).

En las dos jornadas, que comenzarán a las nueve la mañana y terminarán hacia las ocho de la tarde, se valorará la belleza y salud de los animales. "Un perro puede tener un aspecto precioso pero no responder a los estándares que la asociación mundial tiene elaborados para su raza", explica Manuel Mera, presidente de la Sociedad Canina Gallega y organizador del certamen.

Para las 150 razas que participan en el evento hay dos condecoraciones C.A.C. -una para cada sexo-, aunque cabe la posibilidad de que algún premio se quede desierto. "A lo mejor en la categoría de Bulldog Francés participan 50 perros y en otras solo tres, y si ninguno de ellos cumple con lo mínimo exigible por los jueces esa raza no obtendrá galardón", explica Mera.

Durante todo el año en España se celebran una veintena de pruebas similares a la que recibe el Ifevi, aunque la viguesa es una de las más populares. "Obviando el certamen de Madrid, que es el principal del país, el nuestro atrae a muchos entrenadores porque es el primero del año y los dueños de los animales ya tienen ganas de competir", comenta el presidente.

Este concurso también ofrece la posibilidad de que aquellos ejemplares que carecen de documentación sobre su origen puedan ser acreditados como perros de raza. Para ello deberán superar un examen de los jueces y valorar la morfología y estándares de sus tres siguientes generaciones.