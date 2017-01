"Mis hijas no tienen la culpa de que no sea capaz de encontrar un trabajo"

La intervención de las administraciones intentará este jueves paralizar in extremis la orden de desalojo dictada para este jueves, día 19, a las 9:00 horas de una pareja con dos hijas de 4 y 5 años de edad. El caso de esta familia se conoció ayer después de que el padre acudiese el martes a la Federación Vecinal Eduardo Chao para exponer su problema de impago del alquiler -debe 3.300 euros- y la orden de desalojo dictada por el juzgado de Primera Instancia 1 de Vigo.

"Mis hijas no tienen la culpa de que su padre sea un gualdrapa que no es capaz de encontrar un trabajo", señaló Gerardo Romero, de 45 años, sin empleo desde hace un año y medio y que tan sólo cobra una RAI (Renta Activa de Inserción) de 106 euros. Su mujer, María Inés, está pendiente de una operación ya que padece una hernia estomacal y obesidad mórbida (pesa 150 kilos). "Estuvo ingresada en diciembre pero le cancelaron la operación y todavía estamos pendientes de la fecha", dijo.

A la espera de la paralización de la decisión judicial, a última hora de ayer la familia todavía no había empezado a recoger sus cosas. "No tenemos donde meterlas, solo podríamos llevarnos la ropa y los juguetes. Las niñas y mi mujer pueden dormir en la casa de un familiar y a mí no me importa dormir en la calle , yo lo que quiero es que mis hijas sigan con su vida normal, ir al colegio y al comedor", señala Gerardo, que lamenta la complejidad de los trámites para acceder a una ayuda. "Siempre faltaba algún papel o la fotocopia no se leía bien. Entregamos todo y siempre faltaba algo. Es desesperante", indica este padre de familia, que asegura que lo único que quiere es "encontrar un trabajo" o, en todo caso, que desde los servicios sociales le den apoyo económico para sacar un carné. "Aunque sea el de moto", pide.

Tras conocer su historia, la Favec se puso en contacto con la Xunta y la Valedora do Pobo, que "inmediatamente" solicitaron el aplazamiento del desahucio. Paralelamente, subrayaron fuentes del Gobierno gallego, "se busca una solución alternativa" para esta familia, cuyo caso conocieron a través de la propia Favec y los medios de comunicación a pesar de que lo habitual es que lo comunique el juzgado.

"Hablamos con la propietaria y dijo que si pagaban que no tenía ningún problema en que siguiesen en la vivienda pero, claro, ella quiere cobrar lo que le deben", explicó la presidenta de la Favec, María Pérez, quien anunció que miembros de la Federación acudirían a arropar a la familia este jueves.

Por su parte, Abel Caballero pidió a la familia que acuda al Concello "para poder ayudarles".