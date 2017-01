Caballero da por "reventados" el transporte y el Área y lamenta la "hostilidad" de la Xunta

El alcalde de Vigo considera que la comisión de seguimiento del transporte metropolitano celebrada el martes en Areal solo sirvió para "reventar" la posible integración de Vitrasa en el plan autonómico. "La Xunta acaba de reventarlo todo, el transporte y el Área con su intención de empantanarla durante años en los tribunales con un recurso contencioso", denunció ayer Abel Caballero desde Praza do Rei antes de advertir al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de que "este acto de hostilidad máxima contra la ciudad" no saldrá impune. "Vigo no se quedará callada", zanjó.

"Santiago fue declarada capital de Galicia y Vigo aceptó. A Coruña se convirtió en Delegación del Gobierno de España y sede del TSXG y Vigo aceptó. En Galicia se definieron cuatro provincias y Vigo aceptó. Y cuando llega la administración que Vigo reclama para encontrarse a gusto en Galicia el señor Feijóo la impugna. Es un hecho de una gravedad extrema. Hablamos de la identidad y la estructura de Galicia", insistió el regidor vigués muy crítico con la decisión anunciada por la Xunta de presentar antes del domingo un recurso por vía Contentencioso-Administrativa contra la asamblea constituyente del Área Metropolitana el 1 de diciembre.

Caballero vincula de forma directa el "cambio de postura" de la Xunta sobre el transporte con su intención de "paralizar" el Área. Tildó de "escándalo" la propuesta de la Consellería de Infraestructuras de promover una votación entre los alcaldes para fijar cuál es la interpretación correcta del convenio del transporte firmado con Vigo cuando tiene garantizada de antemano la mayoría de los apoyos en esa comisión de seguimiento. "¿Acaso piensan que somos tontos? ¿De qué vale votar cuando una de las partes tiene la mayoría asegurada? Para eso que impongan su interpretación y nos eviten ridículos", enfatizó el alcalde de Vigo sin descartar por ahora que envíe representación cuando se convoque esa reunión.

Frente a esta nueva propuesta autonómica, Caballero insistió en que hay ocho regidores que son partidarios del planteamiento olívico de poner en marcha el transporte metropolitano en Vigo garantizando la subvención en el viaje de entrada a la ciudad más un transbordo gratuito en los primeros 45 minutos más la misma subvención y un transbordo en la salida desde la capital hacia sus municipios de origen.

Y remarcó que la propia portavoz del PP, Elena Muñoz, aseguró el 13 de enero que la tarjeta azul del transporte metropolitano no podría usarse en exclusiva para viajes dentro del municipio de Vigo si el usuario no procede de un autobús interurbano o del barco del transporte de Ría. Estas declaraciones eran coincidentes con la propuesta que mantiene el Concello de Vigo por eso Caballero se preguntó ayer "¿qué dignidad tiene alguien que cambia de postura a los cinco días porque se lo ordenan desde Santiago".

El alcalde de Vigo entiende que la Xunta "cambió de criterio" al exigir en la comisión del martes que la tarjeta azul del transporte metropolitano dé acceso a todos los vecinos del Área dentro de Vigo a los mismos descuentos que ahora proporciona la tarjeta verde de Vitrasa solo a residentes del municipio. Es aquí donde las posturas entre el Ejecutivo autonómico y la administración local son insalvables al oponerse esta última a costear los 46 céntimos de descuento por billete a titulares de la tarjeta metropolitana que no procedan previamente de líneas interurbanas o barco.

Junta de Gobierno

"Ayer quedó claro que quieren enfangar todo y que pretenden que Vigo pague incluso más de lo que firmó en el convenio de julio", mantiene el alcalde, que cuenta hasta ahora con el respaldo de los regidores de Cangas, Moaña, Nigrán, Porriño, Gondomar, Salceda de Caselas y Fornelos de Montes. Este bloque son también los ocho municipios que siguen dentro del Área Metropolitana para la que se mantiene su segunda Junta de Gobierno ordinaria el próximo martes 24.

El Área mantiene por ahora su calendario aunque Caballero advirtió ayer del riesgo que supone que la Xunta intente "paralizarla" en los tribunales. "El presidente de Galicia debería ser consciente de que Vigo tiene un límite y lo está sobrepasando. Feijóo y Vigo empiezan a ser absolutamente incompatibles", concluyó el socialista tras apuntar que la "estrategia" de la Xunta pasaría por tener el nuevo ente supramunicipal en los tribunales "hasta dentro de dos años" cuando ya se estaría en vísperas de unas nuevas elecciones locales. "Este planteamiento es de una gravedad extrema", apuntó Caballero sobre el hecho de que se quiera paralizar "el primer gran avance territorial en la organización de Galicia en años". "Es un acto de hostilidad máxima contra Vigo", reiteró.

Las opciones se reducen tanto para la integración de Vigo en el transporte metropolitano como para el futuro del Área Metropolitana al estar pendiente el cruce de recursos entre la administración autonómica y la local. Caballero dio ayer ambos proyectos por "reventados" pero eludió dar por muerta el Área. "Lo que quieren es empantanarla, pero que se atengan a las consecuencias porque es un hecho muy grave", advirtió el alcalde de Vigo.