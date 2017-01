Arranca la reunión que busca desbloquear el transporte metropolitano

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez y representantes de 13 concellos del Área Metropolitano están ya reunidos en la comisión de seguimiento del plan de transporte metropolitano en la que se pretende dar pasos para desbloquear la incorporación de Vitrasa al plan de transporte metropolitano de la Xunta. La reunión, convocada de forma inesperada el viernes, llega en un momento en el que las posturas de ambas partes están alejadas hasta el punto de que se han anunciado trámites para acudir a los juzgados.

Primero fue el Gobierno gallego el que anunció que interpondrá un recurso contencioso contra la constitución del Área de Vigo y la respuesta del Concello llegó a través de un recurso de alzada para que sea el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, quien firme el veto al ente supramunicipal.

Al encuentro acuden la conselleira Ethel Vázquez, la directora xeral de Mobilidade, Helena de Lucas, el delegado de la Xunta, Ignacio López-Chaves y once alcaldes. Vigo envió a los ediles de Fomento, Seguridad y Transportes. No participa Gondomar que no está en el plan de transporte metropolitano. A esta hora no se había producido la llegada de ningún representante del Concello de O Porriño.