La acusación particular decide retirar la denuncia contra el activista del "Alfageme" Diego Lores

No habrá juicio a Diego Lores. La acusación particular que había denunciado al activista por un presunto atentado contra la autoridad ha decidido retirar su petición de condena. Y lo ha hecho además "in extremis", la víspera del juicio, que estaba fijado para mañana por la mañana en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Vigo. La noticia llega justo en plena campaña de la Asamblea Aberta de Coia para lograr, precisamente, que se retirara la denuncia contra Lores. Desde ayer numerosos vecinos y amigos protagonizan un encierro en la iglesia parroquial del Cristo de la Victoria para arropar a Lores antes del juicio.

El domingo Lores reconocía afrontar el juicio con "ánimos y buenas perspectivas", a pesar de enfrentarse a una petición de condena de tres años y medio de cárcel y una multa de 30.356 euros . En declaraciones a FARO, pedía al policía que había presentado la denuncia que la retirase. En concreto, el agente la había presentado por los hechos ocurridos el 15 de diciembre de 2014, durante las movilizaciones contra la instalación del "Bernardo Alfageme" en la rotonda de Coia. Durante esas protestas Lores fue acusado de agredir a un policía municipal. Desde la Asamblea Aberta de Coia se recordaba en las últimas horas que la Fiscalía se había negado a presentar cargos, de manera que solo se mantenía la particular.